Creador de My Hero Academia comparte una ilustración de la mentora de All Might

La temporada 6 de My Hero Academia, que está emisión actualmente, sigue aumentando el peligro de la guerra entre héroes y villanos. Especialmente para Deku y los estudiantes de la Academia UA, ya que Shigaraki Tomura despertó con un gran poder y ahora busca acabar con la sociedad de héroes.

La nueva temporada del anime, producida por estudio BONES, está adaptando uno de los arcos más importantes del manga creado por Kohei Horikoshi. Sin embargo, el reciente episodio trajo de vuelta a un personaje fallecido, uno que sigue siendo parte de la serie por su conexión con One For All.

Se trata de Nana Shimura, personaje que regresó en el episodio 10 de la sexta temporada del anime My Hero Academia, pero dentro del subconsciente de Midoriya Izuku, quien porta el poder OFA y que también tiene una fuerte conexión con Shigaraki y All For One.

¿Qué es Nana Shimura de All Might?

Ilustración de Nana Shimura por Kohei Horikoshi.

Nana Shimura fue la séptima usaria del poder One For All, además de tener su propio Quirk que era el de Flotar. Deku adquirió este poder y lo manifestó durante la sexta temporada de anime. Nana también es la mentora de All Might (Toshinori Yagi).

La Verdad Noticias te comparte que la séptima usuaria de OFA regresó para ayudar a Deku, con el fin de asegurarse que se aferrará al One For All, mientras evitaba ser eliminado por un ataque de Shigaraki, así como calmar un poco a Izuku por el daño que recibió su amigo Katsuki Bakugo.

El pasado de Nana Shimura en My Hero Academia

Nana tiene un pasado muy trágico, además de ser la mentora de All Might, a quien le heredó el OFA. Ella tuvo que alejarse de su familia para protegerla, pero parece que One For All aprovechó esto y consiguió reformar al nieto de Nana, quien resultó ser Shigaraki Tomura (antes conocido como Tenko Shimura).

