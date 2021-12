Creador de My Hero Academia comparte un genial arte de Bleach

Bleach está de regreso de la mejor manera, y los fanáticos ciertamente están viviendo para el regreso. Si no lo sabías, Tite Kubo está trayendo su famosa serie a la televisión después de que Bleach no lograra terminar de adaptar el manga. Y ahora, parece que un gigante del manga está promocionando el regreso con su propio pequeño tributo.

Por supuesto, el trabajo proviene nada menos que de Kohei Horikoshi, el artista detrás de My Hero Academia. Horikoshi lanzó un colorido póster sobre Bleach antes de su vigésimo aniversario. Fue allí donde el mangaka dio su opinión sobre un Soul Reaper sorprendente, ya que Mayuri Kurotsuchi no estaba en las listas de bingo de los fanáticos.

Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos que Eiichiro Oda, el creador de One Piece, felicita el regreso de Bleach con una emotiva carta donde habló de su rivalidad como dos grandes autores de shonen.

Arte de Bleach por Kohei Horikoshi

"Nuevas ilustraciones de Horikoshi para el 20 aniversario de Bleach"

El arte compartido en Twitter por @Atsushi101X, mostró a Mayuri sentado mientras su casco habitual falta en acción. El Soul Reaper en blanco y negro parece realmente aterrador aquí con sus grandes ojos amarillos y sus dientes.

Es difícil pasar por alto su túnica blanca de capitán dada la postura encorvada de Mayuri, y en medio de esto, los fanáticos pueden encontrar al asistente del científico sentado. Nemu luce igual que siempre con su túnica negra corta, pero no se sabe qué tipo de experimentos ha estado haciendo Mayuri en el androide desde la última vez que la vimos en Bleach.

Mayuri podría ser uno de los capitanes más fuertes de Bleach, pero su extraña disposición no le hace querer entre los fanáticos. Otros líderes como Toshiro Hitsugaya e incluso Byakuya Kuchiki son más fáciles de adorar que el amado científico de Horikoshi.

Pero cuando se trata de diseño, bueno, hay pocos capitanes que se puedan comparar con los looks que Mayuri sirve con regularidad. ¿Qué opinas de la versión de Horikoshi de Bleach? ¿Te gustaría ver a Tite Kubo dando su giro a cualquier personaje de Boku no Hero Academia?

¿Cuántas temporadas tiene My Hero Academia?

El anime de My Hero Academia disponible en Crunchyroll y Funimation, tiene un total de 5 temporadas estrenadas, junto con una sexta temporada en producción. BONES se encargó de la animación, mientras que el manga original Boku no Hero Academia y Bleach están disponibles en la aplicación MANGA Plus de Shueisha.

