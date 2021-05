Creador de My Hero Academia comparte su amor por Venom de Marvel

En 2021, My Hero Academia continúa con la quinta temporada de su serie de televisión y un tercer largometraje, pero el creador Kohei Horikoshi, ha expresado su entusiasmo por la secuela del antihéroe de Sony Pictures, Venom: Let There Be Carnage.

La secuela de Marvel presentará a Woody Harrelson como Cletus Kassidy, quien eventualmente se convierte en Carnage gracias a una interacción con Eddie Brock. Ahora, parece que el propio Horikoshi está más emocionado de ver al simbionte rojo con un asesino en serie que será interpretado por el famoso dúo de Natural Born Killers.

Si bien Venom no ha entrado en el mundo del creador de Boku no Hero, parece que Weekly Shonen Jump y Marvel están listos para tener un gran futuro el uno con el otro, ya que el manga Deadpool: Samurai se ha estado vendiendo como pan caliente y es actualmente el cómic más vendido de Marvel en este momento.

¿Qué piensa Kohei Horikoshi de Venom?

Kohei Horikoshi en un evento de dibujo de Shonen Jump

Kohei Horikoshi admitió que disfruta mucho ver todo lo relacionado a Venom. Sobre todo, mencionó lo mucho que esperó el debut de Carnage en la pantalla grande. Esta información la dio a conocer en el número más reciente de la revista Shonen Jump.

Carnage apareció por primera vez en Amazing Spider-Man #361, con el asesino en serie Cletus Kassidy recibiendo un simbionte propio. Cletus siendo una amenaza tan grande, Peter Parker contrató a Eddie Brock. Por lo tanto, Spider-Man y Venom tuvieron que unirse por primera vez y así derrotar al villano.

Sin que se revelen detalles sobre si Peter Parker aparecerá de alguna manera en Let There Be Carnage, los fanáticos se quedan especulando cómo Eddie Brock de Tom Hardy finalmente derrotará al psicótico Cletus.

Crossover de Marvel con My Hero Academia

En un capítulo reciente, el Merc with a Mouth se encontró enfrentando al Mad Titan, Thanos, y antes de que Wade Wilson perdiera la vida, fue salvado nada menos que por el mismísimo All Might que entró en acción

Con estos cómics norteamericanos y manga japonés cruzados entre sí, veremos si el manga de Deadpool tiene otros héroes y villanos en la tienda del medio del manga. La Verdad Noticias te compartirá más actualizaciones de My Hero Academia en el futuro.

