Creador de My Hero Academia celebra a Himiko Toga con un nuevo boceto

El creador de My Hero Academia, Kohei Horikoshi, se arriesgó mucho al contar un arco que dejó completamente atrás la historia de los héroes de UA Academy, centrándose en cambio en una guerra de villanos que tiene lugar entre la Liga de Villanos y el Meta Liberation Army.

Los fanáticos están emocionados cuando se trata de la adaptación del Arco de My Villain Academia en el anime. Tras el último episodio centrado en Himiko Toga, su batalla contra el MLA y el origen retorcido que la encaminó a convertirse en uno de los miembros más importantes de la Liga, Horikoshi celebró el momento con un nuevo boceto de la villana.

Kohei Horikoshi compartió el nuevo arte de Toga de My Hero Academia a través de su cuenta oficial de Twitter, que muestra la versión actual, así como la versión más joven, del antagonista favorito de los fanáticos que actualmente está enamorado de Deku y Uravity:

Sobre Himiko Toga de My Hero Academia

Dibujo de Himiko Toga por Kohei Horikoshi

Como aprendemos en el último episodio de la quinta temporada de la adaptación de anime Toga escondió sus sentimientos originales y su obsesión con la sangre detrás de una máscara para hacer que su familia y compañeros de clase se sintieran normales a su alrededor. Puedes ver el anime de Boku no Hero Academia en Crunchyroll.

Con el villano chupasangre incapaz de esconderse detrás de su máscara para siempre, ella desaparece de su escuela luego de un espantoso incidente en el que Toga bebe la sangre de un compañero de clase al que atacó.

Al unirse a la Liga de Villanos, Toga busca vivir en un mundo donde nadie pueda despreciar su verdadero yo y ser libre de asesinar a quien quiera en función del poder general de su Quirk.

¿Qué esperar del arco My Villain Academia?

My Villain Academia ha sido uno de los arcos más esperados de la historia de Boku no Hero Academia, y el último episodio demuestra por qué, ya que logra equilibrar algunas historias trágicas con una acción loca durante la actual guerra de villanos.

Si bien Toga puede erradicar varios de los obstáculos que se interponen en su camino, Shigaraki Tomura también puede asesinar a varios miembros del MLA con poderes que aparentemente son nuevos para el líder de la Liga.

Como señala Spinner, parece que Shigaraki puede propagar su descomposición a los objetivos sin tocarlos, lo que demuestra que esta batalla de villanos está desbloqueando nuevos poderes de los villanos favoritos de los fanáticos.

La Verdad Noticias informó anteriormente que My Hero Academia anime 109 comparte la vista previa del ascenso de villanos. Aquí se pudo apreciar el pasado de Himiko Toga y cómo conoció Shigaraki Tomura al antagonista All For One.

