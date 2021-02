Creador de Jujutsu Kaisen revela que la serie terminará en 2 años

Jujutsu Kaisen es fácilmente una de las franquicias de anime más grandes que aterrizaron el año pasado, presentando a los fanáticos el mundo de Yuji Itadori y los estudiantes de Jujutsu Tech mientras navegan por un mundo de energía maldita y criaturas aterradoras en esta franquicia Shonen.

Ahora, el creador Gege Akutami, ha sorprendido a los fanáticos al revelar que la serie terminará mucho antes de lo que muchos pensaban. Con series como Kimetsu no Yaiba y The Promised Neverland que terminaron sus historias el año pasado, esto definitivamente es una sorpresa; ya que muchos ven a Jujutsu Kaisen como la próxima gran franquicia de Shonen.

El manga de Jujutsu Kaisen comenzó por primera vez en las páginas de Weekly Shonen Jump en 2017, lo que demuestra que las aventuras de Yuji Itadori han logrado subir la escalera en términos de series de anime populares en un período de tiempo extremadamente corto.

El anime de Jujutsu Kaisen cobró vida el año pasado gracias a Studio MAPPA, el estudio de producción responsable de la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin, y The God of High School (Crunchyroll Original). Pero todavía hay muchas historias del manga para adaptar a la serie de televisión.

Con el anime contando recientemente los capítulos finales del "Evento de la escuela hermana", nuevos fanáticos se han arriesgado con la serie que se enorgullece de las batallas contundentes y la animación elegante.

¿Cuándo terminará el manga de Jujutsu Kaisen?

El usuario de Twitter, Ranobe Sugoi, compartió este extracto de una entrevista reciente con el creador de Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, en la que el mangaka compartió el hecho de que “están buscando terminar la historia de Jujutsu Tech en los próximos dos años”, e incluso se reveló que ya hay finales creados para Itadori y Fushiguro.

Jujutsu Kaisen se uniría a una serie de series que están programadas para terminar en los próximos años. Después de todo, 2021 verá la conclusión de Attack On Titan y seguirá el anuncio de Eiichiro Oda sobre terminar el manga de One Piece en los próximos cinco años.

Aunque la historia podría de Jujutsu Kaisen estar llegando a su fin, siempre existe la posibilidad de una secuela o una historia derivada, ya que la popularidad de la franquicia continúa creciendo. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime en Crunchyroll.

