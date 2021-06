Creador de Jujutsu Kaisen actualiza sobre el estado de Nobara Kugisaki

¡Advertencia! Spoilers masivos en La Verdad Noticias para el manga de Jujutsu Kaisen. La serie de Gege Akutami ahora está explorando las consecuencias de su arco más grande hasta la fecha, y el Incidente de Shibuya esencialmente ha dejado al mundo de Jujutsu Sorcery en ruinas; ya que Suguru Geto logró una gran victoria.

Aunque actualmente Jujutsu Kaisen disfruta del éxito en la serie de anime por MAPPA, personajes destacados como Nobara Kugisaki se han puesto en una situación bastante peligrosa cuando los vimos por última vez en el manga. Desafortunadamente, una nueva actualización del creador tampoco se ve bien para Nobara.

La última vez la vimos en acción, la dejaron en la puerta de la muerte ya que había sido impactada por la Transfiguración Inactiva de Mahito. Nobara eligió quitarse el ojo y, posteriormente, terminar con su propia vida en lugar de convertirse en uno de esos monstruos. Ahora, el estado crítico de Nobara preocupa a los fanáticos de lo peor.

¿Nobara Kugisaki está muerta?

¿Crees que Nobara lo logrará?

Nobara aparentemente no salió con vida de su lucha contra Mahito. Sin embargo, aún no tenemos una actualización del propio creador de Jujutsu Kaisen para confirmar esto. Únicamente se sabe que comentó lo siguiente: “Todavía no sabemos si Nobara está vivo o muerto”, comentó Akutami en Twitter.

Lo anterior se comentó en una entrevista reciente con el programa Mando Kobayashi de Fuji TV para celebrar que Jujutsu Kaisen ganó un premio especial. Su respuesta fue cobre el capítulo 127 de la serie shonen; ya que se reveló que Nobara no mostraba signos de vida.

A medida que Akutami trabaja en más capítulos, ofrece un rayo de esperanza para el futuro de Nobara Kugisaki. "Ella no tiene señales de vida y técnicamente está muerta cuando [Arata Niita] llega a ella, pero como estaba apenas muerta, dependerá de cómo resucite y él hará todo lo posible", agregó el mangaka de Jujutsu Kaisen.

Este fue el sentimiento que se sintió en el capítulo 127 de manga en sí, pero ha pasado bastante tiempo desde que obtuvimos una actualización en la serie. Parece que Akutami tampoco va a revelar su destino.

¿Dónde leer Jujutsu Kaisen en línea?

Puedes leer el manga de Jujutsu Kaisen en la aplicación MANGA Plus de Shueisha, o encontrar la serie en VIZ Media y Shonen Jump. El anime de MAPPA se puede ver en la plataforma Crunchyroll con subtítulos y doblajes.

Si Nobara Kugisaki logra mantenerse con vida, definitivamente será herida permanentemente por el Incidente de Shibuya. Ese es el caso de casi todos los personajes, así como las consecuencias del incidente ya están demostrando un status quo mucho más intenso que nunca en Jujutsu Kaisen.

