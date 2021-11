Creador de Fullmetal Alchemist lanza vista previa del manga Yomi no Tsugai

Han pasado años desde que Fullmetal Alchemist salió con un nuevo capítulo, y Hiromi Arakawa ha disfrutado de su pausa al máximo. Después de todo, el amado creador de manga ha mantenido un perfil bajo en los últimos años, pero todo eso está cambiando.

No hace mucho, se anunció que Arakawa tiene un nuevo manga en proceso, y los fanáticos han visto por primera vez el proyecto. La actualización es cortesía de Square Enix, ya que la compañía publicó una vista previa de su edición mensual de Shonen Gangan de diciembre.

Fue allí donde los fanáticos vieron de cerca la nueva serie de Arakawa, y el manga se llamará Yomi no Tsugai. La Verdad Noticias te comparte que no se ha proporcionado una traducción oficial para el título, pero los internautas se han emocionado con el lanzamiento. Puedes ver la vista previa de Yomi no Tsugai gracias a la publicación de Manga Mogura RE en Twitter.

¿Cuándo sale el manga Yomi no Tsugai?

Foto: Square Enix - Yomi no Tsugai

El nuevo manga de Hiromi Arakawa, Yomi no Tsugai, se estrenará el 10 de diciembre. La primera obra de arte muestra a dos personajes espalda con espalda mientras están parados sobre un símbolo rojo-negro similar al del yin y el yang.

En el frente, se puede encontrar a un niño llamado Yuru vestido de azul claro y amarillo. A su espalda, se puede encontrar una mujer vestida de negro con un vendaje que cubre un ojo, y resulta que esta figura es la hermana de Yuru, Asa.

En este punto, se sabe poco sobre Yomi no Tsugai, pero Square Enix compartió una pequeña propaganda sobre la serie. La nueva historia de Arakawa seguirá a Yuru mientras el niño vive pacíficamente en la cima de una montaña remota con su hermana gemela.

Las cosas cambian cuando Asa es llamado a trabajar en la prisión de su aldea, y Yuru viaja con su hermana desde su casa lejana. Una vez que los dos ingresan a la ciudad, los gemelos comienzan a desentrañar un oscuro secreto sobre su pintoresco pueblo.

Claramente, Yomi no Tsugai atraerá a los fanáticos de Fullmetal Alchemist, y su primer número se estrenará en diciembre. En este punto, la empresa de distribución VIZ Media no ha confirmado planes para traducir este título simultáneamente con su lanzamiento en japonés.

Pero si los fanáticos de FMA unen sus súplicas, bueno, hay una buena posibilidad de que Yomi no Tsugai se convierta en un elemento básico entre los lectores occidentales este invierno.

¿Qué hay que ver primero Fullmetal Alchemist o Brotherhood?

Lo más recomendable es primero ver el anime Fullmetal Alchemist (emitido en el año 2003) y después ver la segunda adaptación de anime Fullmetal Alchemist Brotherhood (emitida en el año 2009). Brotherhood fue el anime que adoptó por completo el manga original de Hiromu Arakawa.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!