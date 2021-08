Creador de Chainsaw Man modifica manga one shot por motivos de discriminación

Tatsuki Fujimoto puede ser mejor conocido por su trabajo en Chainsaw Man, pero su talento no se limita a una serie. No hace mucho, el artista fue aclamado por la crítica cuando debutó con su manga one shot Look Back.

Y ahora, parece que el artista ha realizado varios cambios en el one shot en un esfuerzo por abordar el material que puede considerarse discriminatorio. Todo el problema salió demasiado ligero recientemente cuando Shonen Jump anunció que se estaban realizando cambios en el one shot.

Fujimoto se convenció de hacer las ediciones después de que los fanáticos señalaran varias "expresiones inapropiadas" con su villano. El creador de Chainsaw Man revela la película de terror que inspiró la serie y esto parece aplicar con su one shot Look Back.

¿Por qué modificaron el one shot Look Back?

Foto: Shonen Jump - Look Back de Tatsuki Fujimoto (Chainsaw Man)

El problema tiene que ver con el asesino y su salud mental. Look Back describe a su misterioso asesino como un hombre que escucha voces y siente que los estudiantes de arte locales le robaron sus mejores ideas. Descrito como un episodio paranoico, el violento ataque del asesino a la escuela se atribuye a su esquizofrenia.

Los fanáticos se apresuraron a señalar que tal correlación resulta discriminatoria, ya que no todas las personas con enfermedades mentales se convierten en asesinos con hacha. Y así, Fujimoto decidió hacer algunos ajustes.

Según el artista, hizo las ediciones "con el deseo de evitar representar algo que pudiera estar relacionado con la promoción de prejuicios o discriminación". Ahora, el manga Look Back en MANGA Plus se lee de manera diferente, ya que se dice que el asesino ingresó al edificio con la intención de matar a la primera persona que vio.

Antes, la historia decía que las voces en su cabeza incitaron al asesino a asesinar a estudiantes. Se hicieron algunos cambios más en los motivos del villano y se eliminaron todos los guiños a la enfermedad mental. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más información.

El incendio en KyoAni ocurrió el 18 de julio de 2019

Esta decisión puede parecer extraña para algunos, pero las ediciones de Fujimoto ayudarán a desestigmatizar a su manera. El cambio también es oportuno dado el asesinato en masa más reciente de Japón. Hace más de dos años, el mundo se sorprendió cuando Kyoto Animation fue atacado por un pirómano cuya enfermedad mental supuestamente lo empujó a apuntar a la compañía.

El sospechoso creía que el estudio de animación Kyoto Animation había plagiado una idea suya, y el desaire imaginado justificaba su comportamiento extremo. El incendio provocado mató a 36 personas e hirió a decenas más.

Look Back inmediatamente trazó paralelismos con el evento traumático, y la edición de Fujimoto ayuda a aliviar ese vínculo para cualquiera que se vea afectado por él. Por otra parte, recientemente se habló que el anime “Tsurune” fue el motivo del incendio en KyoAni y el criminal Shinji Aoba confesó los detalles.

¿Cuándo va a salir el anime de Chainsaw Man?

El anime de Chainsaw Man aún no confirmó una fecha exacta de lanzamiento. Sin embargo, el estudio de animación MAPPA estrenó el primer tráiler y póster oficial del programa en julio de 2021. Te compartiremos más información de Tasuki Fujimoto en el futuro.

