Creador de Chainsaw Man dibuja a Nobara Kugisaki de Jujutsu Kaisen

El creador de Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto, recientemente compartió una obra de arte original en honor a la película Psycho Goreman. Y ahora, parece que el mangaka está lejos de terminar sus homenajes a las obras de ficción que ama, ya que su nuevo arte fue para Nobara de Jujutsu Kaisen.

Nobara Kugisaki es uno de los personajes principales de la popular serie creada por Gege Akutami y también una de las favoritas por la opinión de los fanáticos. Con el anime de Jujutsu Kaisen ayudando a impulsar el trabajo de Akutami a nuevas alturas, la franquicia shonen regresará con un nuevo largometraje precuela en diciembre de 2021.

Las series de Fujimoto y Akutami cobran vida gracias a Studio MAPPA, la casa de animación que se está haciendo un nombre con estas propiedades, así como la temporada final de Attack on Titan y el Crunchyroll Original, The God of High School. A continuación, La Verdad Noticias te comparte detalles sobre el arte de Tatsuki Fujimoto.

El mangaka Tatsuki Fujimoto dibuja a Nobara Kugisaki

"Arte de Tatsuki Fujimoto para Psycho Goreman y Jujutsu Kaisen "

El usuario de Twitter, ChainsawManShot, compartió la obra de arte original en honor a Psycho Goreman junto con el nuevo dibujo de Nobara de Jujutsu Kaisen, quien ha demostrado ser uno de los personajes más importantes que emergen de Jujutsu Tech como parte del trío principal.

Con MAPPA lanzando un nuevo tráiler a principios de este verano, los fanáticos de Fujimoto recibieron un vistazo de la adaptación animada de la historia de Denji y sus compañeros cazadores de demonios.

¿Cuándo se estrena Chainsaw Man anime?

Aún no hemos recibido una fecha de lanzamiento para la primera temporada, pero este será uno de los proyectos más grandes de MAPPA que los fanáticos están ansiosos por ver. Si no estás familiarizado con la historia de Denji y no sabes quién es Pochita, te recordamos que puedes leer el manga Chainsaw Man desde MANGA Plus de Shuiesha.

