Creador de Attack on Titan reinventa la serie como un isekai

Para aquellos que no estén familiarizados con el término de un "Isekai", es un género de anime que se refiere a series en las que el protagonista se encuentra transportado a un mundo nuevo y extraño, como The Rising of the Shield Hero, Overlord, Log Horizon, Sword Art Online y más.

Como Attack On Titan no entra en esta categoría, el creador de la serie, Hajime Isayama, aprovechó recientemente la oportunidad para imaginar qué pasaría si el propio Eren Jaeger fuera transportado a un extraño mundo nuevo y al caos que aseguraría gracias a su llegada.

La Verdad Noticias anteriormente te compartió, que Kadokawa anunció el Museo Isekai para series de anime como KonoSuba. A partir de julio de 2021, los fanáticos de este género podrán disfrutar un fiel homenaje a sus obras o programas favoritos.

¿Cómo es el isekai de Attack on Titan?

Así luce el isekai de Shingeki no Kyojin

Hajime Isayama sacó un nuevo anuncio de página completa en la publicación japonesa, Asahi Shimbun, en el que el mangaka imagina que Eren Jaeger murió en un accidente de tráfico y se encontró en un mundo completamente nuevo. Aquí su poder como Titán aterroriza a quienes lo rodean.

Eren Jaeger se ha encontrado en una posición diferente en la cuarta y última temporada de Shingeki no Kyojin, decidiendo unirse a su hermano, Zeke, para intentar completar el "Plan de Eutanasia", que eliminaría efectivamente el poder de los Titanes del mundo.

Volviéndose contra sus compañeros soldados en el Regimiento Scout mientras también lucha contra las fuerzas de la nación de Marley, Eren ha borrado la línea entre el bien y el mal después de adquirir el poder del War Hammer Titan, al mismo tiempo que alberga las habilidades del Attack Titan y busca para acceder a los poderes del Titán Fundador.

¿Qué fue de Shingeki no Kyojin?

Shingeki no Kyojin ya ha llegado a su fin en las páginas de su manga, aunque los fanáticos del anime tendrán que esperar hasta el próximo año 2022 para ver cómo se desarrolla la temporada final del Regimiento Scout.

No hace falta decir que la historia de Eren ha adoptado un enfoque drásticamente diferente de lo que muchos hubieran pensado durante las primeras tres temporadas, con el Jaeger más joven asumiendo un papel mucho más antagónico.

El futuro de Hajime Isayama con Attack on Titan o el manga, en general, es una incógnita, ya que el mangaka no revela ningún plan para historias futuras. Sin embargo, los fanáticos de Survey Corps seguramente seguirán las noticias de cerca.

