Creador de Attack on Titan explica por qué no mató a un querido personaje

El manga de Attack on Titan llegó a su final en 2021, y los aficionados siguen debatiendo todo lo ocurrido en el clímax. Si no lo sabías, el creador Hajime Isayama desarrolló un capítulo final sustancioso que se aseguró de responder nuestras preguntas más urgentes.

Por supuesto, el final vio una muerte importante, pero resulta que también se suponía que sucedería una segunda. Pero al final, este personaje de Shingeki no Kyojin quedó vivo por una razón muy simple.

Todo se explicó durante una entrevista con uno de los editores de Isayama. Fue allí donde Shintaro Kawakubo discutió algunos secretos detrás del manga de Shingeki no Kyojin. ¡Advertencia de spoiler! Aquí se reveló que Isayama quería matar a Levi Ackerman antes de cambiar de opinión.

¿Por qué no murió Levi de Attack on Titan?

El editor Shintaro Kawakub comentó: "Lo opuesto al final que obtuvo Levi en el último capítulo fue una opción en un momento. Isayama dijo que está bien tener una historia donde muere Levi".

Sin embargo, el editor de Attack on Titan no sintió lo mismo. Kawakubo dijo que tenía una reunión con Isayama cada vez que el artista quería matar a un personaje. Estas reuniones se llevaron a cabo para discutir si la muerte fue significativa o no.

"Si la muerte de un personaje es significativa, que así sea. Intentamos averiguar si la muerte es significativa desde la perspectiva de la historia. En el rostro de Levi, Isayama reconsideró su decisión", agregó Kawakub.

Entonces, cuando ambos hablaron sobre el final de Levi, Isayama no pudo encontrar ninguna razón justificable para matar al capitán de Survey Corps. La Verdad Noticias te recuerda que Shingeki no Kyojin tuvo una final adicional de Mikasa Ackerman.

¿Qué le pasa a Levi de Shingeki no Kyojin?

Final de Levi Ackerman en Shingeki no Kyojin

Afortunadamente, Levi sobrevivió al final, pero no salió ileso. El héroe vio morir a sus amigos más cercanos en la batalla, y resultó gravemente herido durante su batalla con Zeke antes de obtener algunas cicatrices más.

Pero al final del manga Attack on Titan, ayudó a llevar adelante la visión que Erwin Smith mantuvo durante años, y eso es suficiente para hacer que la vida valga la pena para el luchador. Levi también perdió sus habilidades especiales del Clan Ackerman y quedó al cuidado de Gaby Braun y Falco Grice (ex soldados de Marley).

