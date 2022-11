Creador de Attack on Titan admite que el final fue controvertido

Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) ha estado fuera del centro de atención durante algunos meses, pero todo eso cambiará en poco tiempo. El próximo año, el anime regresará con sus últimos episodios y prometen poner fin a la aventura de Eren.

Por supuesto, las cosas se calentarán para los fanáticos mucho antes de 2023 gracias al creador Hajime Isayama. Está previsto que el artista haga su primera aparición en EE. UU. este mes, e Isayama ha abordado el controvertido final de su manga para prepararse.

Gracias a Kodansha, Isayama pudo lanzar una declaración a los fanáticos antes de su viaje a Anime NYC. Fue allí donde el artista admitió que estaba emocionado de visitar los Estados Unidos por primera vez.

Bueno, al creador de la franquicia Shingeki no Kyojin le gustaría que los fanáticos no fueran demasiado críticos con él sobre Attack on Titan cuando llegue a Nueva York.

Mensaje de Hajime Isayama a los fans

Mensaje de Hahime Isayama a los fans de Shingeki no Kyojin.

A los fans del manga y el anime de “Shingeki no Kyojin”. “Shingeki no Kyojin” está fuertemente influenciado por las películas de Hollywood, los programas de televisión y la cultura americana, así que estoy emocionado por conocer a los fans del lugar al que siempre he soñado ir.

Soy consciente de que el final de “Shingeki no Kyojin” fue bastante controvertido. Estoy abierto a recibir las opiniones sinceras de la gente. Sin embargo, agradecería que fueran amables conmigo. Estoy a la vez esperanzado y ansioso por venir al Anime NYC, pero ciertamente lo estoy deseando.

Sinopsis de Attack on Titan Temporada Final

Kudasai compartió la siguiente sinopsis: “Volviéndose contra sus antiguos aliados y enemigos, Eren Yeager pone en marcha un plan desastroso. Bajo la dirección del Titán Bestia, Zeke, Eren toma medidas extremas para acabar con el antiguo conflicto entre Marley y Eldia, pero sus verdaderas intenciones siguen siendo un misterio”.

“Profundizando en el pasado de su familia, Eren lucha por controlar su propio destino. Mientras tanto, las naciones de Marley y Eldia, enemistadas desde hace tiempo, utilizan tanto soldados como titanes en una brutal carrera para eliminar a la otra”.

“Reiner Braun utiliza sus propios poderes en un intento desesperado por mantener a raya a la fuerza militarista de Eren, y sus compañeros eldianos -los niños Falco Grice y Gabi Braun- luchan por sobrevivir en el caos que se está desarrollando”.

“Por otro lado, los amigos de la infancia de Eren, Mikasa Ackerman y Armin Arlert, permanecen encarcelados junto a los antiguos compañeros del Cuerpo de Exploración, todos perturbados por la monstruosa transformación de Eren”.

“Bajo la ciega creencia de que Eren aún alberga buenas intenciones en secreto, Mikasa y los demás entran en liza en un intento de salvar el alma de su amigo”. Finalmente, te recordamos que puedes ver el anime completo de Attack on Titan desde Crunchyroll.

