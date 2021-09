Cowboy Bebop de Netflix comparte una nueva imagen de John Cho como Spike

El gigante de streaming tiene una batalla cuesta arriba con su próxima gran adaptación de acción en vivo, ya que se enfrentará a uno de los proyectos de anime originales más queridos de los fanáticos. Después de todo, Cowboy Bebop de Netflix está listo para estrenarse.

Los fans se han vuelto cautelosos con este tipo de adaptaciones live action, debido a muchos de los debuts más duros a lo largo de los años. Netflix espera contrarrestar esa tendencia con la ayuda adicional y la participación de aquellos involucrados en el anime original, como el director Shinichiro Watanabe y la compositora Yoko Kanno.

Las primeras imágenes del live-action de Cowboy Bebop de Netflix llegaron a finales de agosto y el gigante de streaming prometió compartir más información sobre la serie durante su evento TUDUM a finales de septiembre.

Foto de John Cho como Spike Spiegel

Foto: Kirsty Griffin / Netflix

Netflix compartió una nueva mirada a Spike Spiegel de John Cho con Entertainment Weekly y este aspecto más moderno aprovecha el mundo de la serie original de una manera nueva. ¿Es del agrado de los fanáticos? La respuesta puede ser dividida, e incluso recordó que el live action de Cowboy Bebop cambió el disfraz de Faye. ¿Qué opinas?

¿Cuándo saldrá Cowboy Bebop en Netflix?

Cowboy Bebop se transmitirá en Netflix a partir del 19 de noviembre, y la serie se describe oficialmente como tal: "Cowboy Bebop es un western espacial lleno de acción sobre tres cazarrecompensas, también conocidos como 'cowboys', todos tratando de dejar atrás al pasado”.

“Como son mortales, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) y Faye Valentine (Daniella Pineda) forman una tripulación descuidada y sarcástica lista para cazar a los criminales más peligrosos del sistema solar, por el precio justo”, la sinopsis continúa:

“Estos personajes sólo pueden patear y bromear para salir de tantas refriegas antes de que su pasado finalmente los alcance"

Productores ejecutivos de la serie

André Nemec (quien también se desempeña como showrunner), Jeff Pinkner, Josh Appelbaum y Scott Rosenberg de Midnight Radio, Marty Adelstein y Becky Clements de Tomorrow Studios, Makoto Asanuma, Shin Sasaki y Masayuki Ozaki de Sunrise Inc, Tim Coddington, Tetsu Fujimura, Michael Katleman, Matthew Weinberg y Christopher Yost.

El director de la serie de anime original, Shinichiro Watanabe, se desempeña como consultor del live action Cowboy Bebop de Netflix, y contará con música de Yoko Kanno (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex Solid State Society, Macross Plus, The Vision of Escaflowne, Wolf’s Rain). El sitio oficial de Funimation tiene disponible el anime de 1998.

