Cowboy Bebop de Netflix comparte el espectacular trabajo de Yoko Kanno

El nuevo video detrás de escena fue lanzado a través del canal oficial de YouTube de Netflix y detalló el proceso de creación de la banda sonora de la serie live action Cowboy Bebop de Netflix. "Su música ha inspirado el programa, de arriba abajo", dijo Christopher Yost (Thor: Ragnarok y The Mandalorian), el escritor y productor ejecutivo del remake.

John Cho, quien interpreta a Spike Spiegel en el remake de Netflix, admitió que la música de Yoko Kanno fue lo que originalmente lo atrajo al proyecto. "Cuando escuché que tenían a Yoko Kanno adjunto para nuestra adaptación ... fue una especie de cierre del trato, para mí. Solo quería estar asociado con esa música de verdad", dijo Cho.

El video compartido en el canal oficial de YouTube de Netflix, mostró al conjunto internacional de jazz, The Seatbelts, interpretando las composiciones de Yoko Kanno para la serie, así como varias escenas nuevas del programa que ilustran cómo se incorpora la partitura en cada plano.

Yoko Kanno compone la música de Cowboy Bebop

"Espero que se convierta en una banda sonora que diga: ‘Bueno, la vida es lo que es’. Oh, bueno", dijo Kanno sobre su nueva banda sonora, que presentó varias versiones nuevas de canciones que aparecieron originalmente en el amado anime de 1998, incluida su icónica canción principal, "¡Tank!".

Hablando de su enfoque del nuevo programa, Kanno dijo: “Fui particular, no sobre lo que quería expresar, sino sobre lo que puedo hacer por esta serie, qué sonidos se pueden transmitir dentro de la serie. Eso fue todo ... Me siento honrado de que mi música y mis obras puedan ir más allá de mis pensamientos y llegar a la vida de los demás. Me siento muy feliz con eso".

El marketing de Cowboy Bebop hace que los fans del anime entren en pánico y las críticas para el remake de Netflix se han mezclado notablemente, con muchos críticos analizando la escritura y la dirección de la nueva serie. Sin embargo, la banda sonora de Yoko Kanno ha recibido elogios casi unánimes.

¿Cuándo sale Cowboy Bebop de Netflix?

Foto: Netflix / Sunrise "John Cho - Spike Spiegel"

Cowboy Bebop de Netflix estrena su adaptación live action y la banda sonora de la serie en todas las principales plataformas de música digital el 19 de noviembre. El supervisor musical y productor del álbum de la banda sonora, Thomas Golubić, describió el álbum como:

"Esta banda sonora representa la visión de Yoko Kanno y su magia singular. Es Seatbelts, una banda de jazz en plena forma, tocando con todo el corazón bajo la guía de un maestro". La Verdad Noticias te compartirá más detalles de Cowboy Bebop de Netflix en el futuro.

