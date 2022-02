Cosplayer rusa enamora como Marin Kitagawa de Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru

Si eres fan de las series manga y anime, seguro que ya conoces a Marin Kitagawa, una de las protagonistas de Sono Bisque Doll wa Koi o Suru (My Dress-up Darling), junto a su ahora cómplice Gojō Wakana.

Si no lo eres, no importa, seguro que te gustará este precioso cosplay de la modelo rusa @fakkumeinu. Por ahora, en La Verdad Noticias nos centraremos en el gran cosplay de la joven. Y realmente es increíble, ya que parece que estás mirando a la misma Marin Kitagawa de My Dress-up Darling.

Cosplay de Marin Kitagawa por Fakkumeinu

Foto: Fakkumeinu en Instagram

El traje que lleva es muy fiel al que vemos en Marin en uno de los episodios del anime. Y el hecho de que ella tiñe su cabello rubio de rosa lo hace aún mejor. Fakkumeinu tiene varios cosplays en su cuenta de Instagram, todos geniales. Además, su belleza es innegable. Por eso también tiene una gran cantidad de seguidores en su cuenta de Tiktok.

Así que si no conocías a la cosplayer rusa, te recomendamos que le des un vistazo a sus redes para que puedas dejarle un like y además unirte a su base de fans con un merecido seguimiento. Anteriormente, informamos sobre otro hermoso cosplay de Marin Kitagawa.

Sinopsis Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru

En My Dress-up Darling, Marin Kitagawa sueña con convertirse en una cosplayer profesional a pesar de que sus amigos y el resto del mundo no la entienden. Sin embargo, Marin no es tan buena cosiendo por lo que sus habilidades no son suficientes para convertirse en la estrella que quiere ser. ¡Así que el experto en costura Gojo entra en escena!

Puedes ver el anime Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru (My Dress-up Darling) desde Funimation. La plataforma de streaming estrenó la adaptación de anime en su idioma japonés original (con subtítulos en español-inglés) y próximamente subirá los episodios con doblaje en español latino.

