Cosplayer enamora con su versión realista de Nazuna de Yofukashi no Uta

Una cosplayer talentosa muestra cómo se vería Nazuna Nanakusa de Yofukashi no Uta (Call of the Night) en la vida real. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer los resultados finales en un popular video viral.

La cosplayer 小柔SeeU (seeu_cosplay) publicó un breve video de su transformación en el vampiro Nazuna, diciendo: "Tu sangre es demasiado deliciosa" en chino y japonés, en su Twitter.

SeeU no solo encarnó a Nazuna a través del cabello gris púrpura, el maquillaje y el atuendo negro del deuteragonista, sino que la cosplayer también agregó estilo a su trabajo al imitar las diversas poses que Nazuna hizo en la animación japonesa.

Cosplay de Nazuna por SeeU

Desde las expresiones tímidas y lindas de Nazuna hasta su expresión fría, la cosplayer expresa perfectamente el aire relajado y coqueto del vampiro. Anteriormente, conocimos un perfecto cosplay de Lycoris Recoil de una modelo japonesa.

SeeU ha acumulado más de un millón de seguidores en su cuenta de redes sociales. Muchas personas comentaron sobre su cosplay, elogiando lo lindos que se veían como vampiros.

Además de Nazuna, la cosplayer se ha transformado en personajes de otras series de anime, como Rebecca del éxito de Netflix Cyberpunk: Edgerunners, la cantante Uta de One Piece e incluso Anya de Spy x Family.

Acerca de Yofukashi no Uta

Yofukashi no Uta anime póster (Linden Films)

Yofukashi no Uta es un manga de comedia romántica escrito e ilustrado por Kotoyama. La historia sigue al protagonista Ko Yamori, de 14 años, que abandona la escuela y se dedica a deambular por las calles por la noche.

Sin interés en la escuela, Ko encuentra poca satisfacción en cualquier cosa de su vida. Lo único que disfruta son sus paseos nocturnos. En uno de sus paseos conoce a Nazuna, quien lo lleva a su apartamento.

Una vez que lo tiene allí, le chupa la sangre. Sin embargo, Ko no se convierte en vampiro; eso solo sucede si se enamora de Nazuna y, mientras eso no suceda, seguirá siendo humano.

Call of the Night es la segunda serie de Kotoyama y recibió serialización en Weekly Shōnen Jump. A partir de septiembre, la serie tiene 13 volúmenes agrupados en volúmenes de tankōbon individuales.

En julio de 2020, Viz Media obtuvo la licencia de la serie para un lanzamiento en inglés y actualmente tiene nueve volúmenes publicados. El manga recibió una nominación para los 6th Next Manga Awards y ocupó un respetable 7.º lugar.

Una adaptación de anime de Call of the Night se emitió de julio a septiembre de 2022. Producida por Liden Films (Cells at Work! Code Black y Tokyo Revengers). Los 13 episodios de Yofukashi no Uta están actualmente disponibles en HIDIVE.

