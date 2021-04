Cosplayer de Nanatsu no Taizai imagina a Ban en su versión femenina

Nanatsu no Taizai tiene varios fanáticos de su lado, pero Meliodas no es el único luchador que atrae la atención de la serie de anime. Cuando se trata de los pecados en sí mismos, Ban se ha convertido en uno de los personajes más populares dada su actitud distante y su elegante atuendo de cuero.

Por supuesto, eso significa que se han hecho muchas obras de fans para Ban, pero un cosplayer decidió darle al héroe un cambio de imagen femenino especial que haría que Elaine hiciera una doble toma. Y a continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles de la caracterización, junto con actualizaciones que debes saber.

Una de las sorpresas más divertidas fue descubrir que Ban era un chef tan bueno al principio de Nanatsu no Taizai, y el artista @xandrastax (de quien puedes encontrar más trabajos en Instagram) le dio un estilo femenino que te encantará:

"Quería tanto hacer una versión femenina de Ban" (@xandrastax)

La naturaleza divertida de los diseños de personajes en Nanatsu no Taizai, son la razón por la que muchos fanáticos se quedaron con la última temporada de la serie de anime a pesar de sus problemas, y continúan esperando ansiosamente el estreno oficial de la temporada 5 en Netflix.

¿Cuántas temporadas tiene Nanatsu no Taizai?

El manga de Nakaba Suzuki, The Seven Deadly Sins (Nanatsu no Taizai) tiene un total de cuatro temporadas de anime. Netflix considera la temporada 4 como la quinta temporada, ya que el programa tuvo OVAS al final de la primera transmisión.

La temporada 5 se titula Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan y será la última adaptación de la serie por Studio DEEN. De igual forma, el manga original continúa su historia en una secuela llamada The Seven Deadly Sins: Four Knights Of Apocalypse y los fanáticos pueden leer los primeros capítulos en Crunchyroll.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Twitter y mantente informado. Mata ne!