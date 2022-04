Cosplayer de My Hero Academia recrea todas las versiones de Izuku Midoriya

Deku se ha ganado su lugar como protagonista de My Hero Academia una y otra vez, luchando junto a sus compañeros de clase en UA Academy cuando se trata de un grupo de súper villanos que buscan derribar la sociedad de héroes.

Con My Hero Academia Temporada 6 lista para darle una de las batallas más grandes que Izuku ha enfrentado hasta la fecha, una cosplayer ha viajado al pasado para recrear una serie de looks que el protegido de All Might, Izuku Midoriya, ha usado a lo largo de la franquicia de Shonen:

Cosplay de Deku "My Hero Academia" por @madarasdaughter

La cosplayer de Instagram Madaras Daughter, compartió una serie de diferentes cosplays que muestran diferentes épocas de la vida de Midoriya, que van desde que él era un niño que adoraba a All Might hasta que finalmente se convirtió en un miembro de pleno derecho de la Clase 1-A.

¿Qué pasó en My Hero Academia Temporada 5?

En la última temporada de My Hero Academia, el protagonista también conocido como Deku, continuó su viaje tratando de seguir los pasos de All Might mientras luchó contra miembros de la Clase 1-B y entrenó con el actual héroe número uno, Endeavor.

Con la quinta temporada también viendo a Shigaraki y su Liga de Villanos logrando derrotar al Ejército de Liberación de Meta y obtener sus recursos en el proceso, se espera que la próxima temporada este otoño vea a Izuku luchar contra su mayor desafío hasta la fecha.

A pesar de nunca haber sido más fuerte, La Verdad Noticias te recuerda que Deku ahora se enfrenta a un Shigaraki que tiene el poder de All For One a su disposición gracias en parte a las maquinaciones científicas del Dr. Garaki.

En las páginas del manga, Kohei Horikoshi cuenta el "Arco final" de My Hero Academia, en el que Deku se une tanto a sus compañeros de clase como a sus héroes profesionales para derrotar a All For One y su ejército de villanos.

Con Shigaraki y el ejército debajo de él siendo más poderosos que nunca, definitivamente no nos sorprendería si no todos los héroes, jóvenes o viejos, pueden salir vivos de esta pelea final. Puedes leer el manga desde la aplicación MANGA Plus de la editorial Shueisha o ver el anime My Hero Academia desde Crunchyroll.

