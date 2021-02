Cosplayer de Kimetsu no Yaiba utiliza MANDARINAS para recrear a Zenitsu ¡OMG!

Tras el lanzamiento de su primera temporada de anime hace dos años, Kimetsu no Yaiba disfruta actualmente de una popularidad nunca antes vista para la serie de manga original de Koyoharu Gotouge. Parte de la razón por la que la franquicia ha sido un gran éxito entre los fanáticos, ha sido el extenso elenco de personajes de la serie.

Uno de los favoritos era Zenitsu Agatsuma, que es esencialmente el polo opuesto del más recatado Tanjiro Kamado. Zenitsu, en cambio, puede ser descarado, cobarde y luchar por encontrar una posible pareja romántica, pero aún así logra sacar chispa (literalmente) cuando se pone serio.

Es por eso que ha sido una figura clave en la vida de Tanjiro, ya que ha compensado algunas de las debilidades del protagonista cuando se necesita en Demon Slayer. También se ha demostrado que Zenitsu es bastante fuerte por derecho propio, y ahora el artista Low Cost Cosplay le ha dado un giro económico hilarante al favorito de los fanáticos:

Así luce el cosplay de Zenitsu

Zenitsu Agatsuma fue un éxito tan grande con la primera temporada de la serie que fue uno de los muchos personajes centrales que regresaron al anime con el estreno oficial de la película, Kimetsu no Yaiba: Mugen Train.

Si bien la película aún no se ha estrenado fuera de Japón, ha hecho maravillas para la editorial Shueisha y el desempeño de la taquilla japonesa en general en 2020. La franquicia aún tiene que confirmar si continuará o no con un nuevo lanzamiento de anime luego de los eventos del largometraje.

Foto: Ufotable - Personajes de Demon Slayer

Pero dada su popularidad, La Verdad Noticias predice que hay una buena posibilidad de que Kimetsu no Yaiba regrese de una forma u otra. Todavía no está claro si ese éxito significará o no una segunda temporada o una segunda película, pero es muy probable que obtengamos más del anime en general, especialmente con el manga ahora terminado.

