Cosplayer de Demon Slayer recrea un electrizante Zenitsu Agastuma

Demon Slayer: Mugen Train se ha convertido en una de las películas de anime más populares jamás estrenadas en la historia del medio, con el primer largometraje de la serie obteniendo cientos de millones de dólares en ganancias.

Ahora, un artista de cosplay ha recreado a Zenitsu Agatsuma, una de las mayores estrellas de la película. Zenitsu sigue siendo uno de los miembros más nuevos del Cuerpo Asesinos de Demonios, cayendo inconsciente durante la mayoría de sus encuentros con lo sobrenatural.

Sin embargo, Zenitsu tiene una poderosa técnica que puede emplear incluso cuando se ha quedado dormido. La Verdad Noticias te comparte las geniales imágenes de cosplay “side by side”, donde el artista luce casi idéntico al personaje del anime Kimetsu no Yaiba.

Así luce el genial cosplay de Zenitsu Agatsuma

Zenitsu Agatsuma, Respiración del Rayo (Foto: Instagram)

El cosplayer de Instagram Akemi 101xoxo, compartió esta increíble recreación de una de las posturas clásicas de Zenitsu. El rubio la usaría para lanzar un poderoso rayo que, en su mayoría, logra cuando está inconsciente gracias a su absoluto terror cuando se trata del mundo sobrenatural.

Cosplay Side By Side de Zenitsu Agatsuma (Foto: Instagram)

¿Cuándo sale Demon Slayer temporada 2?

La segunda temporada de Kimetsu no Yaiba aún no ha revelado su fecha de lanzamiento oficial, aunque la serie producida por Ufotable ha dejado constancia de que planea lanzarse en otoño de 2021 (octubre).

No hace falta decir que Zenitsu de Kimetsu no Yaiba continuará desempeñando un papel importante en el anime mientras continúa viajando junto a Tanjiro no solo para ayudar a luchar contra los demonios, sino también gracias a su creciente enamoramiento por la hermana del asesino de demonios, Nezuko Kamado.

Durante la primera película, nos dieron una mirada en profundidad a la mente de Zenitsu Agatsuma gracias en parte a un hechizo demoníaco que puso a los pasajeros del tren a dormir, mostrando no solo aspectos más divertidos de su personaje, sino también más el lado aterrador del espadachín en la serie shonen Demon Slayer.

