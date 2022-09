Cosplayer de Darling in the FRANXX imagina a Zero Two tomando un baño

Aunque han pasado casi cinco años desde el estreno del anime original de Studio Trigger y A-1 Pictures, Darling in the FRANXX, la protagonista femenina Zero Two sigue gozando de una gran popularidad en el mundo de la animación japonesa, según informó Anmosugoi.

La chica también conocida como 002 nunca será olvidada, ya que su diseño y elementos como sus cuernos rojos y cabello rosado la colocaron como una de las waifus de anime más queridas por los fanáticos.

En esta ocasión, La Verdad Noticias te comparte un nuevo homenaje de cosplay dedicado a Zero Two. Después de todo, la popularidad de este personaje no se limita a sus visuales, sino que también se debe a su personalidad enérgica y expresiva.

Cosplay de Zero Two “002” en la ducha

El cosplay que puedes ver arriba, fue creado por la hermosa usuaria de Instagram “Haru” (@djharuharuka). Sin embargo, la cosplayer nos mostró a Zero Two tomando un baño en la bañera mientras lució únicamente una camiseta blanca con botones negros.

Este cosplay terminó con resultados bastante atractivos y sensuales en la sesión de fotos que puedes encontrar desde este enlace de Instagram. Zero Two conquistó la cámara mientras invitó a los fanáticos a darle un baño en la ducha.

¿Cuántos episodios tiene Darling in the FRANXX?

Visual del anime de Zero Two versión Crunchyroll.

El anime de ciencia ficción y romance se estrenó el 13 de enero del año 2018 y tuvo un total de 24 episodios. Studio Trigger y A-1 Pictures produjeron el anime con la dirección de Atsushi Nishigori.

La plataforma Crunchyroll transmitió el anime y lo describe como tal: “En un futuro distante la humanidad ha creado Plantation, una ciudad fortaleza móvil construida sobre las ruinas del mundo y en la que ha florecido la civilización”.

“En la ciudad hay barracones especiales para pilotos llamados Mistilteinn, aunque popularmente se los conoce como "jaulas de pájaros". Allí es donde viven estos chicos... sin saber nada del mundo exterior, sin poder sentir nunca el enorme cielo. Su única misión en la vida siempre fue luchar”. ¿Qué te pareció el cosplay de Zero Two? ¿Ya viste el anime Darling in the FRANXX?

