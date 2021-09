Cosplay viral de One Punch Man enfrenta a Fubuki y Tatsumaki

One Punch Man puede estar tranquilo estos días, después de que terminó su segunda temporada de anime en 2019. Sin embargo, la serie de ONE y Yusuke Murata sigue viva gracias al fandom, junto con una gran cantidad de homenajes de cosplay.

A medida que el manga avanza con contenido nuevo, más fanáticos encuentran la serie de superhéroes. Por supuesto, estos fanáticos eligen sus personajes favoritos bastante rápido, y parece que un cosplayer está mostrando su opinión sobre Fubuki.

El usuario de Instagram @chibikaty, siguió adelante con su versión de Fubuki para todo el fandom de Saitama. Desde entonces, la apariencia se ha vuelto viral, y no se puede culpar a la artista después de ver lo acertada que es su caracterización.

Cosplayer recrea a Fubuki de One Punch Man

Foto: Instagram @chibikaty - "Fubuki"

Como puedes ver arriba, el look simple resalta a Fubuki con su vestido de cuello alto y su abrigo de piel blanco. Chibi completó su look con un collar de perlas e hizo brillar a Fubuki desde el cuello hacia arriba. Este look de Blizzard (Ventisca del Infierno) le hace justicia a la heroína, y una peluca verde terminó el disfraz.

Lejos de ser el único cosplay de Fubuki que llegó a Internet, el trabajo de Chibi capturó la simplicidad de este atuendo. Desde Cowboy Bebop hasta Kakegurui, Chibi ha hecho toneladas de looks de anime, pero en la descripción de la publicación hizo una pregunta difícil:

"¿Fubuki o Tatsumaki? ¿Qué hermana eliges?”

Tatsumaki es la heroína profesional Clase-S rango 2, mientras que Fubuki es heroína profesional Clase-B. Una de las 10 curiosidades que debes saber del Grupo Fubuki es que Blizzard es su líder y es de los pocos personajes en conocer la verdadera fuerza de Saitama.

¿Quién es mayor Tatsumaki o Fubuki?

Tatsumaki (izquierda), Fubuki (derecha)

Tatsumaki es 5 años mayor que Fubuki, aunque la primera tiene una apariencia mucho más infantil y Fubuki luce como una mujer madura. Ambas son hermanas con poderes psíquicos y son de los pocos personajes en la Asociación de Héroes que tienen habilidades sobrenaturales.

Los fanáticos se preguntan si One Punch Man temporada 3 se estrenará en 2022 o en otra fecha posterior. Fubuki y Tatsumaki tienen mucha más participación en los acontecimientos del manga posteriores a la temporada 2 y La Verdad Noticias te compartirá las actualizaciones en el futuro.

