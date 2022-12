Cosplay viral de Chainsaw Man cobra vida como Reze, la nueva waifu del anime

La primera temporada de Chainsaw Man se está preparando para llegar a su fin, aunque no está claro si un personaje principal en la historia de Denji llegará antes de que MAPPA estrene el final de temporada. La Verdad Noticias te comparte los detalles a continuación.

Con el manga lanzando una multitud de capítulos que aún no se han adaptado a la pantalla chica, el misterioso personaje conocido como Reze aún no ha hecho su debut en el anime, pero eso no impide que los fanáticos del cosplay aprovechen la oportunidad para traer a la joven a la vida.

La cosplayer de Instagram Min_MMU se hizo viral por su caracterización de esta hermosa pero peligrosa waifu de Chainsaw Man. Sin entrar en spoilers, esperamos que ella desempeñe un papel importante si MAPPA decide darle a la sangrienta serie Shonen una segunda temporada.

Cosplay de Reze por @min_mmu

En el último episodio del anime de Chainsaw Man, Denji y Power han estado luchando gracias a un nuevo regimiento de entrenamiento mortal que les ha sido impuesto por un cazador de demonios recién presentado conocido como Kishibe.

A diferencia de los dos demonios que funcionan con Blood y Chainsaws, Kishibe parece estar trabajando por sus propios medios, hasta donde saben los espectadores de la animación japonesa, y no ha tenido problemas para matar a sus dos nuevos estudiantes docenas de veces en un esfuerzo por hacerlos Devil Hunters más efectivos.

Si bien la segunda temporada de Chainsaw Man aún no se ha confirmado, la popularidad de la temporada de anime es difícil de ignorar, y Studio MAPPA ha declarado en el pasado que estaban totalmente de acuerdo para llevar todas las historias del creador Tatsuki Fujimoto a la pantalla chica.

Con muchas adaptaciones de anime aprovechando la oportunidad para anunciar nuevas temporadas después de los finales de temporadas anteriores, no nos sorprendería si se hiciera un anuncio en breve de Chainsaw Man Temporada 2.

