Cosplay de Tensei Shitara Slime Datta Ken celebra la temporada 2 con Shion

La serie original de novelas ligeras Tensei Shitara Slime Datta Ken (TenSura) de Fuse, debutó con su adaptación de anime en 2018 con gran éxito, y la serie finalmente regresó para su tan esperada segunda temporada a principios de este año luego de un retraso debido a la pandemia de COVID-19 en curso.

La primera mitad de la nueva temporada comenzó a principios de esta temporada de invierno de 2021, y después de un breve descanso, la segunda mitad de TenSura temporada 2 ha vuelto a la marcha como parte de la alineación del verano de 2021.

Rimuru Tempest pasó por una mejora importante para convertirse en un Señor Demonio para devolverle la vida a Shion (y a muchos otros ciudadanos de Tempest), y estos otros ciudadanos también obtuvieron sorprendentemente nuevas habilidades del trato.

A Shion se le dio divertidamente una nueva habilidad para convertirla en una mejor chef, y es esta actualización la que @seracoss da vida en Instagram. A continuación, La Verdad Noticias te comparte el cosplay y más información de TenSura temporada 2.

Cosplay de Shion por artista japonesa

Foto: seracoss en Instagram

Shion es la secretaria en jefe de Rimuru a cargo de su cuidado personal, aunque es bastante decepcionante en su trabajo. Ella se encuentra entre los luchadores más fuertes de Rimuru, empuñando un gran odachi forjado por Kurobee.

Ella es completamente leal a Rimuru en el anime Tensei Shitara Slime Datta Ken y se enfurece ante cualquier desaire contra su maestro. Aunque Shion siempre está dispuesta a brindar compañía o ayudar a los demás, eso no significa que de ninguna manera se haya convertido en una presa fácil.

¿Dónde ver Tensei Shitara Slime Datta Ken?

El anime de TenSura está ahora en medio de la segunda mitad de la segunda temporada, y si querías verlo o ponerte al día con todos los episodios hasta el momento, ahora puedes encontrar la transmisión de la serie con la plataforma Crunchyroll y Funimation.

Esto también incluye el spin-off especial lanzado en el intervalo entre la segunda temporada, The Slime Diaries. Crunchyroll describe That Time I Got Reincarnated como un estreno de mitad de temporada de la temporada 2 de Slime como tal:

"Se organiza un banquete para celebrar el resurgimiento de los caídos de Tempest y el regreso de Veldora. Después de disfrutar de un breve y pacífico respiro, Rimuru les cuenta a todos sus planes futuros: va a hacer correr la voz al mundo entero de que es un Señor Demonio y declarar la guerra a Clayman”, la sinopsis continúa.

“Luego, el Rey Gazel de la Nación Armada de Dwargon, Fuze del Reino de Blumund y el padre de Eren, el Archiduque Elalude de la Dinastía Hechicero de Thalion, llegan a Tempest, y comienza una reunión importante para discutir el futuro de la nación". ¿Qué piensas de la segunda temporada de Tensei Shitara Slime Datta Ken?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!