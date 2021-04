Cosplay de One Punch Man transforma a Saitama en una poderosa mujer

Es posible que One Punch Man no aparezca en los titulares a menudo en estos días, pero aún tiene un fandom que se extiende por todo el mundo. A medida que su manga continúa con nuevo contenido, también lo hacen los fanáticos mientras difunden el poder de Saitama.

Por supuesto, esto también se aplica a los cosplayers, y uno de ellos está cautivando a Instagram con su versión femenina del héroe principal del anime. La Verdad Noticias te comparte más información a continuación.

En las redes sociales, el usuario missbricosplay hizo una versión especial de One Punch Man no hace mucho. La fan, que es conocida por su talento para el cosplay, hizo un breve carrete mostrando su look. Puedes encontrar el video a continuación:

Así luce el cosplay femenino de Saitama

El aspecto es bastante canónico para el manga, ya que Saitama luce un atuendo blanco y rojo aquí completo con capa. El cosplayer sacó una gorra calva para cubrir su cabello, y la pieza combina perfectamente. La única diferencia de estilo se reduce al estilo del traje del cuerpo.

No hace falta decir que Saitam prefiere pantalones en el anime, pero bueno, el cambio en el cosplay femenino es encantador. Obviamente, este feroz cambio de imagen se adapta a Saitama, y le da al famoso héroe distante algo de personalidad.

Sabemos que Genos aprobaría este look de One Punch Man, y ¿quién sabe? Incluso podría poner celoso a Tatsumaki. Si quieres ver más looks de missbricosplay, puedes encontrarlos en Instagram.

(Foto: Madhouse) One Punch Man podría estrenar una temporada 3

¿Cuántas temporadas tiene One Punch Man en Netflix?

Aunque el anime de One Punch Man tiene un total de 2 temporadas estrenadas (primera por Madhouse y segunda por JC Staff, únicamente la temporada 1 se encuentra disponible en Netflix. Los fanáticos aún pueden ver ambas temporadas en Crunchyroll.

