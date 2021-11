Cosplay de One Piece recrea a la hermosa Nami del Arco Wano

One Piece está listo para navegar por los mares de la vida real con la próxima serie de Netflix, misma que ya ha revelado a los cinco Piratas del Sombrero de Paja que se presentarán en los diez episodios iniciales. Emily Rudd está lista para interpretar a Nami, la primera mujer miembro de la tripulación de Luffy.

Aunque eventualmente se le unirá Nico Robin, Nami sigue siendo uno de los Piratas de Sombrero de Paja más populares en la franquicia Shonen de Eiichiro Oda, con War For Wano poniéndola en el escurridor, ya que se ha enfrentado a varios Piratas Bestia, así como a Big Mom.

La cosplayer de Instagram Lady Pizza Hug compartió esta nueva versión de Nami, con su vestido que combina con el color del cielo y los mares mientras la Gata Ladrona de los Sombrero de Paja continúa ayudando a Luffy en su sueño de convertirse en el Rey de los Piratas.

Cosplay de Nami con vestido por Lady Pizza Hug

Foto: Instagram Lady Pizza Hug - Cosplay de Nami

El cosplay de Lady Pizza Hug recibió más de 25 mil me gusta en Instagram y al momento de redactar este artículo en La Verdad Noticias, ella tiene más de 302 mil seguidores. La cosplayer es famosa por interpretar a otros personajes de anime como Misa (Death Note) y Rem (Re:Zero).

En su lucha contra el gobernante de Cake Island, Nami recibió una mejora importante cuando uno de los aliados de Big Mom, la poderosa nube conocida como Zeus, decidió cambiar de bando y unirse a la lucha contra las fuerzas de Wano.

Con la guerra calentándose mientras Luffy continúa tratando de derribar a Kaido, los fanáticos del Sombrero de Paja están cruzando los dedos para que Luffy y el resto de los Piratas del Sombrero de Paja salgan vivos de este Arco. En otras noticias, antes te compartimos un genial cosplay de Nami musculosa, por cortesía de la modelo Yuan Herong.

¿Cuántos años tiene Nami de One Piece?

Actualmente, Nami tiene 20 años de edad en el anime y manga de Eiichiro Oda, justo después del salto de tiempo en la historia. Si bien aún no se ha revelado una fecha de lanzamiento para Netflix de One Piece, la serie de acción en vivo, Emily Rudd no podría estar más emocionada de unirse a los otros Sombrero de Paja.

Recientemente, los fanáticos descubrieron que Rudd y varios de sus compañeros se encuentran actualmente en Sudáfrica, lo que hace que los fanáticos crean que la producción de la serie de acción en vivo está lista para comenzar.

Mientras Netflix se prepara para lanzar su versión de acción en vivo de Cowboy Bebop, parece que el servicio de transmisión es todo incluido cuando se trata de adaptar el mundo del anime de una manera completamente nueva. Además, puedes ponerte al día con el anime de One Piece en este enlace.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!