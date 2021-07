Cosplay de My Hero Academia recrea a Mirko y luce idéntica

Rabbit Hero Mirko, también conocida como la heroína número 5 en My Hero Academia, tiene a todo el fandom de Kohei Horikoshi emocionado con su debut en el anime. Y ahora, una artista de cosplay brasileña le rindió homenaje con una detallada caracterización.

Boku no Hero Academia inició su quinta temporada de anime en verano de 2021 y Mirko fue de los nuevos héroes en tener más protagonismo. El diseño de la Rabbit Hero rápidamente se convirtió en uno de los más elogiados por fanáticos y también en uno de los más trabajados en caracterizaciones por cosplayers.

En esta ocasión, La Verdad Noticias te comparte un arte realizado por la usuaria de Instagram @magic_phyra, quien es originaria de Brasil y acaba de recibir miles de reacciones positivas en su publicación.

Mira el hermoso cosplay de Rabbit Hero Mirko

Foto: @magic_phyra "Rabbit Hero Mirko"

Mirko, cuyo nombre real en el anime Boku no Hero Academia es Rumi Usagiyama, posee un Quirk que otorga los atributos y habilidades de un conejo. En pocas palabras, una increíble fuerza en las piernas y agilidad para el combate cuerpo a cuerpo.

Foto: @magic_phyra "Héroe No. 5 Mirko"

Este adorable cosplay de Mirko recreó la viva imagen de Rumi combinando una larga peluca plateada, pestañas postizas gruesas, pupilentes rojos, orejas de conejo y un revelador leotardo que asemeja el traje de héroe original.

Rabbit Hero Mirko tiene una piel claramente más oscura que la mayoría del elenco creador por Kohei Horikoshi. Además, el hecho de que los nombres de sus ataques estén en español implica que podría ser de ascendencia latinoamericana. “¡Por esto y más todos aman a Rumi!”, comentó un usuario en Instagram.

¿Cómo ver las 5 temporadas de My Hero Academia?

Puedes ver las 5 temporadas del anime My Hero Academia en la plataforma Crunchyroll. El sitio de streaming tiene disponible el programa de Studio BONES con subtítulos en español y doblaje latino. La Verdad Noticias te recuerda que el manga Boku no Hero 319, Deku vs Bakugo, recién se estrenó en MANGA Plus. ¿Qué piensas del adorable homenaje de cosplay?

