Cosplay de My Hero Academia prepara el regreso de Midnight en la temporada 6

La quinta temporada del anime My Hero Academia (Boku no Hero Academia) concluyó el año pasado con el anuncio de que ya se estaba preparando una sexta para su lanzamiento a finales de este año.

Los momentos finales de la temporada preparan el escenario para un conflicto masivo entre los héroes y los villanos, y los fanáticos verán cómo todo eso sucede cuando la próxima temporada de la serie se enfrente al Arco de la Guerra del Frente de Liberación Paranormal de la serie de manga original de Kohei Horikoshi.

Como era de esperar de los momentos finales de la quinta temporada y el título del próximo arco que llegará al anime, la sexta temporada presentará un conflicto total entre los héroes y los villanos que incluirá la lista más grande vista en el anime hasta la fecha.

Eso significa que podremos ver héroes profesionales como Midnight en medio de la pelea, y eso está cumpliendo un deseo que los fans han tenido por el anime desde que comenzó. Pasará un tiempo antes de que podamos ver cómo todo se derrumba, pero la artista @hana.cos en Instagram ha ayudado a aliviar la espera con un increíble cosplay.

My Hero Academia cosplay de Midnight

Foto: Hana Cosplay en Instagram / Midnight de Boku no Hero

Nemuri Kayama, también conocido como “R-Rated Hero: Midnight” es un personaje secundario en la serie de Kohei Horikoshi. Es una heroína profesional y maestra en la escuela secundaria UA que enseña historia del arte de héroes modernos.

La temporada 6 de Boku no Hero promete una guerra tan grande para héroes como Midnight, Izuku Midoriya y muchos otros que el manga todavía está en medio de las consecuencias; incluso con los últimos capítulos de la serie.

Se avecina una gran guerra que cambia el status quo, y eso hace que el estreno de la próxima temporada de anime sea aún más emocionante. En otras noticias, una famosa modelo fitness realiza hermoso cosplay de Mirko, Rabbit Hero No. 5 de Boku no Hero.

¿Cuándo se estrena Boku no Hero temporada 6?

Boku no Hero Academia regresará para la temporada 6 este octubre como parte del calendario de anime de otoño de 2022. Ese cronograma aún se está completando al momento de escribir este artículo en La Verdad Noticias.

Sin embargo, serán unos meses bastante competitivos ya que la caída incluye no solo grandes éxitos como My no Hero Academia, sino también el regreso de franquicias clásicas como Bleach.

Esto significa que aún más ojos estarán mirando hacia la sexta temporada que nunca, ya que los fanáticos esperan que la guerra se desarrolle, si no como, incluso mejor que lo que vino en la versión manga original de Kohei Horikoshi. Recuerda que puedes ponerte al día con el anime My Hero Academia en Funimation y Crunchyroll.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!