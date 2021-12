Cosplay de Demon Slayer se hace viral por lucir los músculos de Inosuke

La segunda temporada del anime Demon Slayer se sumergió de cabeza en el Arco del Distrito de Entretenimiento. Recientemente cerró la historia del Tren Mugen, dando a Tanjiro y sus amigos una nueva misión única bajo la tutela del Sound Hashira, Tengen Uzui.

Con la misión de ver a Tanjiro, Zenitsu e Inosuke de incógnito vistiéndose como mujeres jóvenes en busca de trabajo en los burdeles del Distrito de Entretenimiento, la apariencia llamativa de Inosuke Hahsibira bajo su máscara de cerdo lo convierte en el candidato perfecto para esta misión.

Ya ahora, un artista de cosplay se hizo viral por destacar la versión a cuerpo completo de Inosuke. Tanto su diseño como personalidad demostró que Inosuke es el mejor personaje de Demon Slayer para traer al mundo real.

Cosplay viral de Inosuke Hashibira

El Instagram Cosplayer Taryn Cosplay compartió esta nueva versión de Inosuke, el peleador de pelo azul que se ha convertido en un favorito de los fanáticos en la franquicia Shonen que ha subido de rango para convertirse en una de las propiedades más importantes que se generan en Weekly Shonen Jump.

¿Quién es Inosuke Demon Slayer?

Imagen: Ufotable / Kimetsu no Yaiba - Inosuke Hashibira

Inosuke Hashibira ha sido un héroe único en las filas del Escuadrón de Asesinos de Demonios, gracias en parte a su falta de conocimiento cuando se trata del mundo moderno que lo rodea. Recordemos que durante el Mugen Train Arc específicamente, Inosuke pensó que la locomotora era un demonio gigante en sí mismo.

Cuando Inosuke apareció por primera vez, estuvo a punto de matar a Tanjiro y Nezuko en su búsqueda por luchar contra oponentes más fuertes, lo que hizo que el desarrollo de su personaje hasta convertirse en un héroe principal fuera aún más impresionante.

Con el Arco del Distrito del Entretenimiento colocando a Inosuke en su situación más incómoda, espera grandes momentos para el joven asesino de demonios a medida que avanza la segunda temporada de la serie de anime.

El manga de Kimetsu no Yaiba ya ha llegado a su fin en MANGA Plus, y la creadora Koyoharu Gotouge no insinúa el regreso del universo en ningún momento en el futuro. Con el material original que envuelve sus historias, los fanáticos se preguntan cuántas temporadas de anime y / o películas más se presentarán.

No hace falta decir que, considerando la popularidad de la franquicia Shonen, definitivamente no nos sorprendería que la historia de Tanjiro se expandiera algún día tanto en su anime como en su manga en el futuro. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ponerte al día con el anime Demon Slayer en Funimation, Crunchyroll, Netflix y otros servicios de streaming.

