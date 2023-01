Conoce los videojuegos que los japoneses quieren ver adaptados al anime

¿Alguna vez te has imaginado cómo se vería tu videojuego favorito adaptado al anime? Los japoneses también, es por eso que el portal japonés “Anime!Anime!” no dudó en preguntarle a sus lectores por el videojuego que más les gustaría ver en anime.

Es importante recordar que durante el 2022 se llegaron a emitir toda una gran variedad de adaptaciones al anime de videojuegos como “Seiken Densetsu: Legend of Mana – The Teardrop Crystal“, “Arknights: Prelude to Dawn” y “Cyberpunk: Edgerunners“.

Es por eso que aquí en La Verdad Noticias nos sumamos al interés de los internautas y les compartimos los resultados a quienes no tienen acceso al portal. Seguro coincides con ellos.

Videojuegos que los japoneses quieren ver adaptados en anime

Dentro de la encuesta antes mencionada en la que se le pidió a las personas que mencionaran sus videojuegos favoritos que querían adaptados al anime, que se realizó entre el 3 y el 11 de diciembre de 2022, se llegaron a los resultados que te mencionaremos a continuación desde el primer lugar hasta los demás.

Splatoon Xenoblade Chronicles The Legend of Zelda Undertale Fire Emblem: Three Houses Animal Crossing: New Horizons Kingdom Hearts Minecraft Jack Jeanne Buddy Mission BOND Super Smash Bros. 13 Sentinels: Aegis Rim. Touhou Project. Little Nightmares. Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout. GUILTY GEAR. Suikoden. Yakuza. Apex Legends. Fortnite.

¿De qué trata el videojuego Splatoon que quieren adaptado al anime?

Splatoon es un videojuegos de disparos en tercera persona que se centra en dos equipos de humanoides que se pueden convertir en cefalópodos como los pulpos. Los disparos no son como en cualquier videojuego sino que son de tinta y el objetivo del juego es disparar cuanta tinta sea posible.

Tambien pueden hacer uso de pistolas y escopetas de tinta para atacar a los contrincantes. Al final, el equipo ganador será el que más territorio haya cubierto con su tinta. ¿Te imaginas un anime de Splatoon?

