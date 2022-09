Conoce a Rachta Lin, una chica que abandonó su trabajo para ser mangaka

Según informó Kudasai, Rachta Lin, una ilustradora originaria de Singapur, había recorrido lo que muchos conocen como una “carrera de éxito”. Sin embargo, ella decidió darle un cambio de 180 grados a su vida cuando abandonó su trabajo y decidió convertirse en autora de manga profesional.

Lin era directora de arte en una empresa multinacional y había trabajado con empresas de alto nivel como UOB, Airasia y Toyota. Por otra parte, ella siempre había querido hacer una cosa desde que era joven: ser una mangaka.

Los fanáticos de la cultura japonesa saben que un mangaka o artista de manga es un dibujante de cómics que escribe y/o ilustra manga (cómic japonés). Algunos de los mangakas más famosos a nivel mundial son Akira Toriyama por Dragon Ball, Tite Kubo por Bleach, Kohei Horikishi por My Hero Academia y Masashi Kishimoto por Naruto.

El sueño de Rachta Lin

Foto de Rachta Lin.

Kudasai agregó que Rachta (una gran fanática del anime y manga) siempre ha disfrutado dibujando a sus personajes favoritos. Sin embargo, la necesidad de ser práctica (y considerando lo difícil que puede ser la carrera de un mangaka profesional) la llevó a trabajar en una empresa.

Las cosas cambiaron en el año 2015, cuando Rachta decidió dejar su trabajo para convertirse en una ilustradora a tiempo completo. Su arte le trajo una legión de seguidores, e incluso encargos de varias empresas como DC Comics y Blizzard.

Después de 7 años perfeccionando sus habilidades con una famosa editorial japonesa de manga y presentar su trabajo en varios concursos, se informó que Rachta Lin está viviendo su sueño de publicar su propia serie de manga.

Rachta Lin explica por qué dejó su trabajo

Imagen: Arte de Rachta Lin.

El medio MS News tuvo una entrevista con Rachta Lin para saber “por qué decidió dejar su trabajo en la empresa, cómo se gana la vida con el arte y cómo acabó publicando una serie de manga completamente desarrollada, en inglés”. La Verdad Noticias te comparte algunos fragmentos a continuación:

“Como muchos artistas, Rachta, que actualmente tiene 30 años, descubrió su amor por el dibujo cuando era muy joven”.

“Fue viendo el anime en la televisión, concretamente la serie de chicas mágicas ‘Himitsu no Akko-chan’ (The Secrets Of Akko-chan), cuando se despertó su amor por el dibujo. Como aficionada al anime y al manga, los favoritos de Rachta en su infancia eran ‘Bishoujo Senshi Sailor Moon’, ‘Cardcaptor Sakura’, ‘Mobile Suit Gundam’ y ‘Slam Dunk’, entre otros”.

“Su amor por el anime la llevó a soñar con convertirse en dibujante de manga, por muy poco práctico que pareciera para alguien que ni siquiera vivía en Japón y no hablaba el idioma”.

“Sin embargo, sorprendentemente, su padre la apoyó desde el principio. ‘De alguna manera, siempre me ha apoyado mucho’, dijo Rachta, considerándose afortunada. A pesar de todo, la gente le decía: ‘No estás en Japón, ¿qué vas a hacer aquí? ¿Cómo vas a dibujar manga y ganar dinero?’”.

“Los comentarios la afectaron y finalmente se decidió por una carrera más práctica”.

Foto: Ilustración de Rachta Lin / Fuente: Kudasai.

“A pesar de que se graduó en artes visuales en la universidad, empezó a trabajar en diseño gráfico corporativo y llegó a ser directora de arte”.

“‘Recuerdo que me senté y me pregunté: si sólo me quedara un año de vida, ¿qué haría?’. Su respuesta fue clara: dejaría su trabajo y dibujaría durante ese año que le quedaba, sólo para ver hasta dónde podía llegar”.

“Con ello, descubrió que eso era lo que realmente quería. Después de años de dejar de lado sus sueños por razones prácticas, por fin estaba preparada para afrontar el objetivo de su vida de convertirse en artista, aunque eso supusiera perder la estabilidad que le ofrecía su carrera empresarial”.

“Aunque al principio las cosas eran desalentadoras, tenía un gerente que la apoyaba y que le sugirió que asistiera a convenciones para darse a conocer, ya que él estaba familiarizado con el sector de los eventos y las convenciones”.

“En estas convenciones podía vender e incluso regalar obras de arte, lo que le ha valido una base de seguidores fieles a lo largo de los años, muchos de los cuales viajan kilómetros sólo para conocerla”.

“Entre tanto, también atiende los pedidos de los clientes, y cuenta con Blizzard, Wizards of the Coast -que publica Magic: The Gathering, un juego de cartas al que Rachta juega con avidez- y DC Comics como clientes a lo largo de los años”.

“En los siete años transcurridos desde que dio el salto de fe, no ha mirado atrás, y ahora puede decir con orgullo que gana más ahora que antes de dejar su último trabajo”.

“Pero cuando la pandemia de COVID-19 llegó y se produjeron los cierres en abril de 2020, fue un periodo incierto para Rachta, ya que gran parte de sus viajes se redujeron y las convenciones se cancelaron”.

“Por suerte, antes de que comenzaran los cierres, hubo un lugar que pudo visitar en marzo: Japón. Y esta vez no iba a asistir a una convención, sino que iba a reunirse con un editor de manga de Shueisha, la gigantesca editorial que está detrás de grandes éxitos como ‘One Piece’, ‘Naruto’ y ‘Kimetsu no Yaiba’”.

“A pesar de la barrera del idioma, el editor Shueisha se mostró feliz y dispuesto a trabajar con Rachta Lin, y posteriormente se mantuvo en contacto”.

“Ahora tenía que pensar en cómo podía ganar dinero sin viajar a las convenciones. Pero, a través de su representante, sus fieles seguidores, que esperaban conocerla en las convenciones ahora canceladas, se pusieron en contacto con ella y le pidieron encargos, que aún agradece”.

“Los meses de la pandemia también le sirvieron para hacer balance y, por fin, se dispuso a hacer lo que llevaba años posponiendo: crear su propio manga. Por fin, sin todos los viajes que suele hacer, pudo sentarse y trabajar de verdad en su oficio, ahora con la ayuda de un respetado editor de manga en Japón”.

Hasta aquí la información de Rachta Lin. ¿Qué piensas de su historia de éxito? No cabe duda que los sueños se cumplen cuando la determinación de uno mismo trabaja duro. Otra cosa importante es perder el miedo al fracaso y a lo que dirán los demás. Por otra parte, estamos ansiosos del regreso de Yoshihiro Togashi, el mangaka de Hunter x Hunter.

