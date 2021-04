Conoce a N-ko, la Vtuber oficial de Netflix que ve anime

Rindiéndose a la imparable tendencia Vtuber o youtuber virtual, Netflix presentó esta semana a N-ko Mei Kurono, una niña mitad humana y oveja que trabajará para la plataforma de transmisión de series y películas como la nueva embajadora del anime.

Para aquellos que aún no están generalizados con el término, junto con los streamers tradicionales, cada vez podemos encontrar más de estos estos personajes digitales como protagonistas de las retransmisiones, operados por una persona mediante el uso de software de captura de movimiento.

De hecho, este Vtuber será interpretado por "un empleado de Netflix que trabaja en su línea de anime". Aunque su principal objetivo es promocionar las series de Netflix, también está tratando de encajar con el resto de la comunidad de Vtuber y convertirse en una figura que los espectadores de series de anime quieren ver por sí mismos.

¿Qué contenido subirá N-ko de Netflix?

N-ko planea subir videos de manera regular presentando su propio programa semanal de YouTube, destacando algunas de las series de anime que se ofrecen actualmente en Netflix. Además, compartirá videos de ella cantando y bailando, jugando y comentando videojuegos, e incluso haciendo algunas colaboraciones con otros Vtubers.

Netflix quiere ser un referente del anime

(Foto: Netflix) Así luce la adorable Vtuber

Netflix está utilizando la tendencia como una forma de promover su creciente interés en el anime después de compartir las cifras de crecimiento de popularidad entre los usuarios de Estados Unidos. ¡Más del doble que el año pasado!

Entre otros títulos originales, estos nuevos animes de Netflix en 2021 incluirán algunas adaptaciones del manga como The Way of the Househusband, que debutó el 8 de abril, Yasuke, que llegó el 29 de abril, Registro de Ragnarok que se estrenará en junio.

La Verdad Noticias te comparte que la plataforma de streaming planea adaptaciones de juegos como Resident Evil: Infinite Darkness, que se une a la serie recientemente lanzada basada en DOTA 2 de Valve.

Netflix también está preparando adaptaciones de acción en vivo, como el regreso ya confirmado del clásico Cowboy Bebop. Otro clásico que se suma al catálogo es Sailor Moon y su película de dos partes Sailor Moon Eternal programada para el 3 de junio.

Sin embargo, si bien la oferta de Netflix se está volviendo cada vez más interesante para los fanáticos del anime, incluyendo tanto las series clásicas como su propio contenido original, aún tiene que enfrentarse a otros competidores de referencia en el sector como la plataforma Crunchyroll.

La plataforma espera que N-ko Mei Kurono ayude a atraer nuevos espectadores de anime, así como ofrecer una promoción mucho más interactiva que sus tradicionales videos promocionales mensuales. ¿Qué piensas de la nueva VTuber de Netflix?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!