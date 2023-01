Confirman que la película de Konosuba! tendrá doblaje en español latino

Este es uno de los momentos más esperados por los fanáticos de las novelas ligeras y el anime de Konosuba. Pues aunque la serie tiene su propia versión en español latino, la película solo llegó a Latinoamérica subtitulada.

Se trata de la famosa película “Konosuba!: The Legend of Crimson” (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!: Kurenai Densetsu) que encantó a los fans del anime. Se estrenó hace 4 años, en el 2019. Esta historia forma parte del quinto volumen de la novela ligera llamada Let's Go, Magia carmesí de explosión.

Fue producida por el director Takaomi Kanasaki y por el estudio J.C.Staff. Esta película fue distribuida a occidente por Crunchyroll. En México hasta se estrenó en las salas de Cinépolis.

Crunchyroll confirma que la película de Konosuba tendrá doblaje latino

�� NOTICIA DE ÚLTIMA HORA �� ¡La película de #Konosuba tendrá doblaje latino en Crunchyroll! pic.twitter.com/OZ99fAitIr — Crunchyroll LATAM ✨ (@crunchyroll_la) January 27, 2023

Esta noticia, el estreno de la película “Konosuba!: The Legend of Crimson” de 2019 con doblaje en español latino fue confirmada por Crunchyroll desde su cuenta oficial de Twitter a través de un video que te mostramos aquí en La Verdad Noticias.

Además, revelaron que los actores de doblaje que eligió Crunchyroll serán los mismos que doblaron el anime de Konosuba. Estas son las voces confirmadas para los protagonistas:

Javier Olguin como Kazuma

Nycolle Gonzales como Aqua

Wendy Malvarez como Megumin

Mireya Mendoza como Darkness

¿Quién animará KonoSuba 3?

Tercera temporada de Konosuba.

Se revela que el famoso anime de Konosuba que podría estrenar su tercera temporada en este 2023. Además, esta cambió de productores, pues sería desarrollada por Studio Drive.

Si eres fan de las historias de Isekai, aquí te dejamos la lista de los 10 mejores anime de esta temática.

