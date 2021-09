Confirman anime para la novela ligera Eiyuu Kyoushitsu

Una actualización de Twitter del distribuidor japonés Toranoana, confirmó que las novelas ligeras escritas por Shin Araki e ilustradas por Haruyuki Morisawa, Eiyuu Kyoushitsu (Classroom For Heroes), tendrán una adaptación al anime.

El anuncio no reveló detalles de producción ni una fecha de lanzamiento programada, en La Verdad Noticias seguiremos la información para compartirte las actualizaciones. Aunque no hay fecha de estreno para el anime, la serie tiene una gran cantidad de fanáticos entusiasmados por la adaptación animada.

La serie Classroom For Heroes es clasificada con los géneros “shonen, acción y vida escolar, comedia, fantasía y harem”. Puedes ir al Twitter oficial de Toranoana aquí y conocer más detalles de las novelas ligeras a continuación.

Sobre las novelas ligeras de Classroom For Heroes

Portadas de "Classroom For Heroes" - Serie harem de fantasía

Shin Araki y Haruyuki Morisawa comenzaron a publicar las novelas ligeras en la editorial Dash Bunko X de Shueisha en febrero de 2015. La editorial publicará el duodécimo volumen el 24 de septiembre, donde se confirma la adaptación al anime.

La obra inspiró una adaptación al manga por Koara Kishida, misma que fue publicada en la revista mensual Shonen Gangan de Square Enix desde septiembre de 2016. De igual forma, puedes leer el manga Eiyuu Kyoushitsu desde LectorManga.

Sinopsis de Eiyuu Kyoushitsu

Foto: Manga "Classroom For Heroes"

Anime United describe la serie de Shin Araki como tal: “Hace mucho tiempo, un poderoso Demon Lord gobernó la aldea hasta que un héroe igualmente poderoso se levantó para derrotarlo. Para contener las amenazas futuras, se creó Rosewood Academy, una escuela para héroes en entrenamiento”.

“Hoy, Rosewood Academy admite solo lo mejor de lo mejor, y Arnest Flaming es el mejor de todos. La mejor estudiante de la escuela, una niña obediente apodada la 'Emperatriz de la Llama', tiene un encuentro irritante con un niño alegre en el pasillo de la escuela que parece igualar sus poderes, aunque nunca lo ha visto antes”.

“Se presenta solo como Blade, y Arnest pronto descubre que no solo se está transfiriendo a la escuela como un nuevo estudiante, sino que el Rey le pide personalmente que lo ayude a adaptarse a la vida cotidiana en Rosewood Academy”.

Si te gusta Eiyuu Kyoushitsu y buscas otras series de anime similares para ver, te recomendamos: The Misfit of Demon King Academy, The Devil is a Part-Timer!, Chivalry of a Failed Knight, How Not to Summon a Demon Lord, Assassins Pride y The Irregular at Magic High School.

¿Te gusta ver series de anime? SI 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding> NO 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding>

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!