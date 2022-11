Confirman a un mexicano como director del live action de Your Name

Live action de Your Name confirma a un mexicano como nuevo director

Ha pasado más de un año desde que Lee Isaac Chung dejó sus deberes como director en la película Your Name de Paramount Pictures, y ahora parece que el estudio finalmente encontró a su nuevo director.

Según Variety, el cineasta de Raya and the Last Dragon, Carlos López Estrada, ha sido elegido para dirigir la adaptación cinematográfica de acción real del exitoso anime de fantasía de Makoto Shinkai.

Además de dirigir, López Estrada también está escribiendo el guión, basado en el primer borrador del escritor nominado al Oscar Eric Heisserer. El cineasta mexicano ganó reconocimiento por primera vez por su aclamado debut como director de largometraje Blindspotting.

Carlos López Estrada es el nuevo director del remake de Your Name.

Actualmente, el nuevo director de Your Name (Kimi no Na wa) está trabajando con Disney para una adaptación de acción en vivo de la marca de Robin Hood. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer más información del live action basado en la famosa película del director Makoto Shinkai.

La película de acción en vivo Your Name proviene de Paramount Pictures, Bad Robot Productions y Toho. Será producido por JJ Abrams de Bad Robot y el productor original Genki Kawamura.

Toho se encargará de la distribución japonesa de la película y Paramount la distribuirá a todos los demás territorios. López Estrada es el tercer director que se suma al proyecto tras Chung y Marc Webb. Además de Heisserer, la escritora de The Big Sick, Emily V. Gordon, también se alistó previamente para escribir el guión.

Lanzada por primera vez en Japón en 2016 y en los Estados Unidos en 2017, Your Name es una película de fantasía romántica centrada en el estudiante de secundaria de Tokio Taki Tachibana y Mitsuha Miyamizu de la zona rural de Itomori, quienes descubren que tienen la capacidad de cambiar de cuerpo.

Te puede interesar: Live action de Your Name se queda sin el director Lee Isaac Chung

Como un desastre natural amenaza con destruir sus vidas, deben viajar para encontrarse y salvar sus mundos antes de que sea demasiado tarde. Your Name es una de las películas de anime que puedes ver en HBO Max ahora.

Desde su debut, Your Name fue un éxito instantáneo con una recaudación de más de $303 millones solo en Japón y se convirtió en uno de los mayores éxitos del país. Debido a esto, surgió una guerra de ofertas cuando los derechos de las adaptaciones multimedia salieron al mercado en 2017.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram