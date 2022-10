Confirman LUPIN ZERO, el anime precuela de Lupin III

TMS Entertainment ha anunciado el próximo lanzamiento de LUPIN ZERO, una nueva serie de anime original y precuela de la franquicia Lupin the Third que describe los días de juventud del mayor ladrón del mundo, Lupin III.

El anime de precuela contendrá seis episodios de 30 minutos que se estrenarán el 16 de diciembre de 2022 en el servicio de transmisión HIDIVE en los Estados Unidos. Falta confirmar el servicio de streaming que transmitirá el anime en Latinoamérica.

TMS también reveló un avance de 30 segundos y una imagen clave que destaca a un Lupin III más joven. Los detalles sobre los temas de apertura y finalización de la animación japonesa se darán a conocer en una fecha posterior.

El equipo de producción de anime también publicó algunas imágenes de la próxima serie de anime en la cuenta oficial de Twitter:

Además, HIDIVE y TMS Entertainment presentarán una proyección de estreno mundial exclusiva de LUPIN ZERO en Anime NYC el 18 de noviembre de 2022 en el Centro de Convenciones Jacob K. Javits en la ciudad de Nueva York.

Tendrá lugar a las 18:30 en el Panel 4 del Javits Center. Debido a la naturaleza madura del anime, los asistentes deberán ser mayores de 18 años para participar.

También se llevará a cabo un panel de la serie en Anime NYC y contará con una revelación del elenco de voces y un concurso de obsequios con premios exclusivos. Los asistentes al panel recibirán una calcomanía de tatuaje temporal exclusiva de LUPIN ZERO, que representa a un joven Lupin III.

Imagen promocional del anime LUPIN ZERO.

El equipo de producción de anime está formado por Daisuke Sakou (LUPIN THE 3rd PART 5, Yokai Watch) como director, Ichirou Okouchi (Kabaneri of the Iron Fortress) como guionista y supervisor de la serie, Asami Taguchi (Chain Chronicle: The Light of Haecceitas) como diseñadora de personajes.

Seiichi Shirato (Jormungand) como investigador de escenarios y Yoshihide Otomo (Ama Chan, INU-OH) como compositor musical. Telecom Animation Film está a cargo de la producción de la serie.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó sobre un nuevo anime de TMS Entertainment programado como la sexta parte de Lupin The Third. Finalmente, te compartimos que TMS describe la sinopsis de LUPIN ZERO como:

Un niño sube la escalera hacia la villanía. ¿En qué estaba pensando y qué pasos tomó? ¿Cómo se convirtió este joven en un notorio caballero ladrón “Lupin III”? Esta es la historia de origen no contada del ladrón más grande del mundo.

Basado libremente en Young Lupin III del manga original, LUPIN ZERO contará una historia original nostálgica, pero completamente nueva, y finalmente levantará el velo sobre los humildes comienzos de Lupin III.

Ambientado durante la era en la que se publicó por primera vez la serie original, el anime muestra al joven Lupin III corriendo por las calles de Japón en la década de 1960 durante el auge económico del país.

