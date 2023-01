Confirmado: Elenco de doblaje latino grabará película de "Kaguya-sama"

La actriz de doblaje Jessica Ángeles, quien ha interpretado a Kaguya Shinomiya en el doblaje al español latino de Kaguya-sama: Love is War, hace unos días, publicó un video en redes sociales informando que, no se había comenzado el proceso de doblaje de la película de Kaguya-sama: Love is War – The First Kiss That Never Ends.

La producción está anunciada para estrenarse con doblaje el próximo 10 de febrero en cines de México. Jessica Ángeles hizo una serie de declaraciones informando que había habido un “acercamiento poco informal” en donde le ofrecieron la mitad de un salario regular para doblar la película en un periodo de alrededor de 19 días.

La Verdad Noticias te cuenta que después de su declaración, Konnichiwa Festival!, compañía encargada de la distribución, publicó un comunicado deslindándose, señalando que “el trabajo de doblaje es responsabilidad del estudio que contratan para ello”.

Logran acuerdo para la película de Kaguya-sama

La película tendrá el elenco original de doblaje latino.

Y parece que la presión de los fanáticos del anime Kaguya-sama movió sus hilos, puesto que la actriz y directora de doblaje publicó una nueva actualización, señalando que se llegó finalmente a un acuerdo para empezar a producir este nuevo proyecto.

“El tiempo está limitado, por lo que sabemos que no tenemos los mismos recursos del tiempo, pero estamos haciendo lo posible porque sí salga, que tenga la mejor calidad posible que podamos entregar y que se le dé la continuidad al proyecto”.

“Muchas gracias a ustedes por estar pendientes, por su apoyo, y también por el apoyo al Festival. No me queda más que decirles que evidentemente estamos muy comprometidos, tanto el talento, como el cliente, como el estudio”, señaló Jessica Ángeles.

¿Cómo se llama la película de Kaguya-Sama?

Parece que habrá cambios en el estreno.

A su vez Konnichiwa Festival! modificó su sitio oficial para poner que el estreno de Kaguya-sama: Love is War – The First Kiss That Never Ends será sólo en formato subtitulado, el 10 de febrero.

Con este cambio, los fanáticos esperan que, dado que apenas se está realizando el doblaje a dos semanas del estreno, la distribuidora tenga la intención de hacer un segundo estreno si es que el doblaje no se logra terminar en tiempo y forma.

