Compositor de My Hero Academia abandona agencia musical

El compositor de música Yuki Hayashi, conocido por su trabajo en series de anime como My Hero Academia y Haikyuu, anunció en su cuenta de Twitter el miércoles que dejó su agencia anterior Legendoor para independizarse.

A partir de abril, el compositor comenzará su propia oficina y un sitio web personal. Con su nueva oficina, Hayashi espera "hacer música como un taller de pueblo pequeño o un herrero". Hasta el viernes, las páginas de "lista de obras" y "noticias" aún están en construcción.

Yuki Hayashi se encuentra en un nivel de popularidad que lo pone al lado de Hiroyuki Sawano (Shingeki no Kyojin, Blue Exorcist) y el reciente ganador a Mejor Banda Sonora en los Crunchyroll Anime Awards 2021, Kevin Pekin (Tower Of God, Made In Abyss).

Foto: Yuki Hayashi en Twitter @hayayu1231

¿Quién es Yuki Hayashi en la industria del anime?

Yuki Hayashi es un compositor autodidacta que se inició en la realización de acompañamientos musicales para competencias de baile y atletismo. Además de su trabajo en My Hero Academia y Haikyuu, también trabajó en la banda sonora de Welcome to the Ballroom y Shaman King 2021.

Su trabajo en Boku no Hero Academia es muy conocido entre los fanáticos. Después de todo, la música deportiva y enérgica por la que se ha destacado el anime de Kohei Horikoshi, fue reconocible desde el primer tráiler de la serie en 2015.

Tras cinco temporadas (una actualmente en emisión), podemos decir que My Hero Academia no sería el mismo sin su música y claramente en La Verdad Noticias queremos desearle lo mejor a Yuki Hayashi con su nuevo camino como compositor independiente.

Si deseas escuchar lo mejor del compositor de Haikyuu, entonces debes saber que Spotify tiene una lista completa de sus éxitos. De esta forma podrás revivir el mundo de tus animes favoritos y ayudar al compositor en su nueva etapa musical.

