Comparan a Shingeki no Kyojin con el final de Code Geass

Shingeki no Kyojin llegó al final de su manga esta semana, y uno pensaría que ese sería el único enfoque de los fanáticos del anime, en este momento. Sin embargo, el final de Attack On Titan ha provocado un nuevo debate: si la serie completa puede oponerse a Code Geass o no.

Ambas series se lanzaron en la segunda mitad de la década de 2000, aunque Attack On Titan sin duda ha tomado un camino mucho más largo para llegar a su final. Dicho esto, ambas series comparten muchas similitudes, como el conflicto global entre naciones en guerra, con esas batallas que descansan en super-armas gigantes.

Sin embargo, el punto principal del debate de los fanáticos entre Shingeki no Kyojin y Code Geass parece ser tendencia sobre sus respectivos protagonistas, Eren Jaeger y Lelouch vi Britannia. La Verdad Noticias te comparte lo que dicen los fanáticos, a continuación:

Opinión que compara el final de ambas series

Un fanático defiende a Lelouch de Code Geass

Fans piden no comparar ambas series

Aunque las críticas parecen no detenerse pronto, sí hay fanáticos que defienden ambas series. Ya que con la serie de Hajime Isayama ahora terminada, los fanáticos creen que nunca debería haber una comparación entre Eren y Lelouch nuevamente.

Code Geass versus Shingeki no Kyojin

Los fanáticos están a favor del debate sobre quién logró el mejor plan: Eren o Lelouch. ¿Cuál es tu opinión? Algunos comentarios ponen en primer lugar al protagonista de Code Geass por su “inteligencia”, mientras que otros señalan a Eren por sus sacrificios conectados desde el inicio de Attack on Titan.

En cuanto a elegir la mejor serie, bueno, lo cierto es que califican a Shingeki no Kyojin con 9 puntos de 10 y a Code Geass lo ponen en un nivel superior. Debido a lo anterior, los fanáticos que aún no leen el final del manga (capítulo 139) ahora ahora están preocupados de que los decepcionarán. ¿Qué piensas de este debate?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!