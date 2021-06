¿Cómo ver las temporadas de Nanatsu no Taizai en orden cronológico?

Nanatsu no Taizai (Los Siete Pecados Capitales) es un manga shonen con una popular adaptación de anime por A-1 Pictures y Studio DEEN. El creador Nakaba Suzuki finalizó el manga en 2020 y continuó la historia en la nueva serie 4 Caballeros de Apocalipsis.

El anime fue licenciado y apodado por Netflix como uno de sus programas "originales", que se estrenó el 1 de noviembre de 2015, y Funimation adquirió la licencia de video doméstico en 2017. Después de ocho años de serialización, el manga llegó a su fin en marzo de 2020, con un total de 346 capítulos y 41 volúmenes.

El anime de Seven Deadly Sins tuvo un total de 5 temporadas estrenadas en Netflix, una película titulada Prisioneros del Cielo y una película precuela por estrenar en julio de 2021. Las temporadas y OVAs suman 103 episodios de anime. A continuación, La Verdad Noticias te comparte el orden cronológico.

Nanatsu no Taizai temporadas en orden cronológico

Los siete pecados capitales (2015, Temporada 1 de 24 episodios + 2 OVA)

Los indicios de la Guerra Santa (2016, Temporada 2 de 4 OVA)

Resurrección de los diez mandamientos (2018, Temporada 3 de 24 episodios + 1 OVA)

La ira imperial de los dioses (2019, Temporada 4 de 24 episodios)

El Juicio del Dragón (2021, Temporada 5 de 24 episodios)

Prisioneros del Cielo (2018, Película)

The Seven Deadly Sins: Cursed By Light (Julio 2021, Película secuela)

Lo mejor es ver las primeras tres temporadas del anime en Netflix, luego ver la película Prisioneros del Cielo, seguir con las últimas temporadas 4 y 5, para finalmente ver el largometraje secuela The Seven Deadly Sins: Cursed By Light.

¿Cuál es la secuela de Seven Deadly Sins?

Póster oficial de The Seven Deadly Sins: Cursed By Light

La secuela creada por Nakaba Suzuki es el manga Mokushiroku no Yonkishi, también conocido como Los 4 Caballeros del Apocalipsis: Nanatsu no Taizai (Four Knights of Apocalypse). Los fanáticos pueden leer la serie secuela en Crunchyroll.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!