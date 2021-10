¿Cómo ver My Hero Academia anime, películas y OVAs en orden?

En el transcurso de las primeras cinco temporadas, My Hero Academia se ha vuelto cada vez más popular. Los fanáticos se han enamorado del joven Izuku Midoriya, también conocido como Deku, y su objetivo de convertirse en el héroe número uno.

Estamos ansiosos por ver el desarrollo del personaje en Katsuki Bakugo y ver al resto de la clase 1-A (y 1-B) hacer todo lo posible para desarrollar sus Quirks. Debido a la popularidad del anime a lo largo de los años, ha obtenido dos películas hasta ahora: Two Heroes y Heroes Rising.

Una tercera película, World Heroes Mission, ya está disponible en Japón y llegará a los Estados Unidos en octubre de 2021. ¿Pero en qué orden debes ver todo? Aquí te decimos los detalles y antes te recordamos que puedes conocer a los personajes de My Hero Academia mujeres más poderosos, clasificados.

¿Cómo ver My Hero Academia en orden?

Izuku joven al inicio del anime My Hero Academia

1 - Temporada 1 de la serie de anime

La primera temporada de My Hero Academia realmente prepara el escenario para todo lo que vendrá. Primero conocemos a Miydoria, aprendemos sobre Quirks, nos damos cuenta de que no tiene uno.

Es esta falta de poder lo que lo impulsa a ser el héroe que amamos a lo largo de la serie. Aquí es también donde llegamos a comprender la naturaleza de su relación con Bakugo y aprendemos cómo conoce a All Might.

OVA 1 de My Hero Academia - Entrenamiento de rescate

2 - OVA 1 ¡Salva! ¡Entrenamiento de rescate!

Un OVA o una animación de video original es cualquier tipo de contenido de anime que se lanza directamente para que los espectadores lo vean en casa, como un episodio especial y único que existe fuera de la temporada regular. ONA o Original Net Animations son básicamente las mismas cosas pero para servicios de transmisión.

La OVA 1 ¡Salva! ¡Entrenamiento de rescate! se mostró por primera vez en la Jump Festa 2016. Se trata de que la Clase 1-A tenga que enfrentarse a los villanos por sí mismos después de que un ataque anterior en UA High dejara a un grupo de profesores heridos.

La temporada 2 de Boku no Hero presenta más personajes

3 - Temporada 2 de la serie de anime

La temporada 2 básicamente comienza justo donde terminó la temporada 1. Aprendemos por qué tuvo lugar ese ataque en la escuela secundaria y todos hacen todo lo posible para lidiar con las secuelas.

Más tarde, vemos cómo la escuela y sus alumnos se preparan y compiten en el festival deportivo de la UA. Conocemos a algunos de los favoritos de los fanáticos como Ochako Uraraka y Shoto Todoroki. Además, la clase comienza su primer conjunto de pasantías.

OVA 2 de Boku no Hero Academia (Foto: Bones)

4 - OVA 2 Training of the Dead

Una vez que la Clase 1-A finaliza las pasantías, vuelve a la capacitación de los estudiantes. Se enfrentan a estudiantes de la Escuela Secundaria de la Academia Isamu, y algunas personas se convierten accidentalmente en "zombis". Los chicos todavía tienen que luchar contra sus miedos.

OVA 3 de Boku no Hero Academia, los inicios de All Might

5 - OVA 3 All Might Rising

Este especial tiene que ver con All Might y un momento significativo en su vida que lo empuja a esforzarse por convertirse en El Símbolo de la Paz. Aunque los eventos tienen lugar antes del inicio de My Hero Academia, las dos temporadas anteriores dan mucho contexto sobre quién es y cómo desarrolló sus poderes.

Para cuando veas "All Might Rising", tus sentimientos se sentirán mucho más fuertes. En otras noticias, el manga de Boku no Hero Academia creado por Kohei Horikoshi recuerda el mayor logro de All Might en uno de sus capítulos del Arco Final.

6 - Película 1 de My Hero Academia: Two Heroes

My Hero Academia: Two Heroes es la primera de las tres películas de la serie. Está destinado a tener lugar entre la segunda y la tercera temporada del anime. Aquí, Deku, All Might y Class 1-A terminan recorriendo la exposición de héroes más importante del mundo. Pero cuando los villanos se infiltran y atrapan a All Might, la clase tiene que unirse para salvar a todos.

All Might en la temporada 3 de My Hero Academia

7 - Temporada 3 de la serie de anime

Cuando el campo de entrenamiento de Clase 1-A se ve comprometido y la Liga de Villianos ataca, no solo secuestran a Bakugo, sino que también confirman al personal de la UA que alguien entre ellos es un topo que alimenta información a los malos.

Todos se unen para salvar a Bakugo, y se lleva a cabo una gran pelea entre All Might y All for One, su archienemigo. Es el fin del héroe tal como lo conoce el mundo.

OVA 4 de Boku no Hero Academia (Foto: Bones)

8 - OVA 4 Make It! Do-or-Die Survival Training

Aquí, la Clase 1-A está entrenando para sus exámenes de licencia provisionales. Lo que pensaban que sería un entrenamiento típico resulta ser cualquier cosa menos eso cuando los estudiantes quedan atrapados en un centro comercial subterráneo.

Este OVA tiene lugar en algún lugar alrededor de la temporada 3, pero antes de que los estudiantes tomen sus Exámenes de Licencia para Héroes.

Overhaul en la temporada 4 de My Hero Academia

9 - Temporada 4 de la serie de anime

Es un día triste en el mundo de Boku no Hero Academia. All Might ha anunciado su retiro, y ahora todo el mundo está sin su Símbolo de Paz. Fue oficialmente el héroe número uno y ahora, el héroe número dos, Endeavor, no está contento de haber obtenido el primer puesto por defecto.

Ahora, la Clase 1-A tiene que resolver sus estudios de trabajo, lo que les dará experiencia directa en el campo con héroes reales. Pero la Liga de Villianos aún no ha terminado. Cuando Overhaul of the Shie Hassaikai, una organización de Yakuza, visita a la Liga, su líder Tomura Shigaraki no está contento.

Pero resulta que Shie Hassaikai mantiene como rehén a una niña pequeña llamada Eri para que puedan encontrar una manera de gobernar la clandestinidad ahora que El Símbolo de la Paz se ha retirado.

10 - Película 2 de My Hero Academia: Heroes Rising

La segunda película de My Hero está destinada a tener lugar durante un receso en el año escolar durante la temporada 4. Se trata de más entrenamiento que no sale como se supone que debe hacerlo. La clase 1-A se envía a la remota isla de Nabu. Los estudiantes están destinados a proteger y trabajar con los habitantes allí, pero se considera un lugar bastante seguro.

Eso es hasta que un hombre llamado Nueve con el objetivo de gobernar a aquellos con Quirks "más débiles" escapa del alcance de algunos héroes e intenta poner su plan en acción.

Su nombre es Nueve porque puede robar y retener hasta nueve Quirks a la vez. Pero eso no significa que todos sean compatibles con su cuerpo. Por eso busca niños que tengan lo que él necesita para estabilizarse. Adivina dónde viven esos niños.

Shinso en la temporada 5 de My Hero Academia

11 - Temporada 5 de la serie de anime

Esta temporada muestra más entrenamiento, por lo que las Clases 1-A y 1-B luchan entre sí mientras sus maestros de salón, Shōta Aizawa y Vlad King, respectivamente, llevan la cuenta.

Pero Deku descubre un "nuevo" Quirk por accidente que le está costando mantener bajo control. Aquí también es cuando Hitoshi Shinso, un estudiante que busca transferirse al curso de héroe, está tratando de demostrar que pertenece.

Deku desbloquea un nuevo Quirk en My Hero Academia

Más tarde, Deku, Bakugo y Todoroki terminan en la agencia de héroes de Endeavor para estudiar con él. Aunque Todoroki quiere mantener su vida personal al margen, no se puede escapar del hecho de que Endeavor es su padre y tienen una relación muy tensa.

Pero, después de darse cuenta de lo abusivo que ha sido con toda su familia, Endeavor está tratando de hacer las paces. También aprendemos mucho más sobre Shigaraki y la Liga de Villanos alcanza un gran punto de inflexión.

12 - Película 3 de My Hero Academia: World Heroes Mission

En World Heroes Mission, vemos a Deku, Bakugo y Todoroki liderar la carga nuevamente, ya que los héroes profesionales han pedido a los estudiantes de UA que los ayuden a derrotar a otro grupo de malos.

La organización clandestina pero misteriosa llamada Humarize quiere borrar Quirks para siempre y poner fin a la humanidad. Aún faltan más detalles de My Hero Academia temporada 6, fecha de estreno, personajes y trama; mismos que te compartiremos más adelante.

¿Dónde ver My Hero Academia completo?

Puedes ver el anime My Hero Academia completo en Crunchyroll. La Verdad Noticias te recuerda que otros sitios como Funimation, Netflix, Hulu y Prime Video tienen disponible algunas de las películas; pero la disponibilidad es diferente en cada país.

