¿Cómo ver Demon Slayer temporada 2 en Netflix México?

Muchos fanáticos se preguntan a qué hora se estrena la segunda temporada de Demon Slayer en la plataforma de Netflix México. Después de todo, se confirmó que la serie llegaría al gigante de streaming en enero de 2023.

Ya que Kimetsu no Yaiba es una de las series de animación japonesa más populares y vistas de la actualidad, no es sorpresa que varias plataformas de streaming consigan la licencia para transmitirlas en su catálogo. Sin embargo, solo un sitio tiene todo el programa completo de los Cazadores de Demonios.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó sobre el estreno de la segunda película de Kimetsu no Yaiba en cines de México. En esta ocasión, te diremos la fecha en la que veremos el “Arco del Tren Infinito” y “Arco del Distrito del Entretenimiento” en Netflix. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

¿Cuándo se estrena Demon Slayer temporada 2 en Netflix?

Demon Slayer temporada 2 en streaming

Al momento de redactar este artículo, la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba no se puede ver en Netflix. Únicamente puedes ver Demon Slayer temporada 2 completa en el servicio Crunchyroll con subtítulos y doblaje en español latino. Esta temporada 2 consiste en 18 episodios. Netflix México tiene la primera temporada en su catálogo.

¿Dónde puedo ver Kimetsu no Yaiba temporada 3?

Al igual que sus primeras dos temporadas, la temporada 3 primero llegará a Crunchyroll con simulcast y posiblemente después en Netflix. Estos episodios adaptarán el “Arco de la Aldea de los Herreros” con los Hashiras del Amor y Niebla, Mitsuri Kanroji y Muichiro Tokito, respectivamente.

Para festejarlo en todo el mundo, la producción de Ufotable comunicó que tendán un evento mundial llamado “Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer - To the Swordsmith Village World Tour", el cual consiste en proyectar una película del anime en el que veremos los últimos 2 episodios de la temporada 2 y el primero de la tercera temporada.

Se confirmó que llegará a Tokyo, Los Ángeles, París, Berlín, Seúl, Taipéi y Ciudad de México, donde estará disponible el 4 de marzo. La tercera temporada de Demon Slayer se estrenará oficialmente en abril de 2023, con su primer episodio de una hora de duración desde la plataforma Crunchyroll. Kimetsu no Yaiba temporada 3 en Netflix será después.

