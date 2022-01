¿Cómo ver Attack on Titan The Final Season Part 2?

Después de casi una década, la querida serie de anime Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) finalmente llega a su fin. Aquí en La Verdad Noticias está todo lo que necesitas saber para sintonizar la última parte de la cuarta y última temporada del programa animado por Studio MAPPA.

Recordemos que la serie de manga Shingeki no Kyojin de Hajime Isayama irrumpió en escena como un anime en toda regla en 2013. El programa se convirtió en un éxito instantáneo, atrayendo fanáticos en todo el mundo con su intensa acción, magnífica animación e intrigante historia.

Nueve años y otro estudio de animación más tarde, el programa finalmente está listo para concluir, poniendo fin a la saga de Eren Jaeger y sus amigos. Anteriormente, informamos que Studio MAPPA hace cambios importantes en el Blu-ray de la temporada 4 (parte 1).

¿Dónde ver Shingeki no Kyojin?

Imagen: Studio MAPPA - Shingeki no Kyojin Temporada 4 Parte 2

Los fanáticos pueden ver Attack on Titan Final Season Part 2 en el servicio de transmisión de anime de Crunchyroll, así como Funimation y Hulu justo después de que los episodios se emitan en Japón.

Sin embargo, aquellos que quieran sintonizar a través de Crunchyroll y Funimation necesitarán una suscripción Premium para ver los episodios a medida que se lanzan, o se arriesgarán a esperar una semana más (y encontrar posibles spoilers).

¿Cuándo sale Attack on Titan Final Season Part 2?

3 Days until Attack on Titan The Final Season Part 2 Anime begins pic.twitter.com/9onWbUcnBK — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) January 6, 2022

La Parte 2 de Shingeki no Kyojin Final Season se lanzará el domingo 9 de enero de 2022. El anime saldrá al aire en Japón por NHK a las 12:05 AM JST (7:05 AM PST / 10:05 AM EST).

Hasta el momento, Studio MAPPA no ha publicado una lista oficial de episodios, pero la información privilegiada del anime SPY afirma que, a diferencia de la Parte 1, la Parte 2 constará de solo 12 episodios.

Los fanáticos ya saben que la Parte 2, Episodio 1 se titula "Juicio" y consistirá en un enfrentamiento entre Eren Jaeger y el Titán Blindado. Según información del usuario de Twitter SPY, el episodio 2 se titula 'Ataque furtivo'.

Esta está lejos de ser la primera vez que Shingeki no Kyojin divide sus temporadas; en particular, la temporada 3 también constaba de dos partes que se emitieron en 2018 y 2019, respectivamente.

Crunchyroll lanza emotivo tráiler de Shingeki no Kyojin

El 6 de enero, Crunchyroll lanzó un nuevo tráiler para aumentar el entusiasmo de la Temporada 4 Parte 2, llevando a los espectadores a sus viajes de una década con Armin, Eren y Mikasa.

Apodado 'Crescendo', este tráiler recuerda a los fanáticos todo lo que está en juego después de nueve años de ver cómo se desarrolla el conflicto entre Paradis y Marley hasta este punto.

Los fanáticos del anime de todo el mundo esperan la conclusión de uno de los espectáculos más grandes del medio con gran expectación.

Pónganse su equipo ODM, amigos, ¡esta será una de las temporadas de anime más salvajes hasta ahora! Finalmente, recordamos que Funimation emitirá episodios especiales de Attack on Titan.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!