¿Cómo se verían los personajes de 'El chavo del 8' si fueran anime?

Según informó Sensacine, una aplicación de inteligencia artificial ayudó a imaginar cómo se verían los personajes de El chavo del 8 si fueran personajes de anime como Naruto, Goku, Ichigo y Luffy.

Iconos como Quico y la chilindrina nunca pasan de moda, especialmente en México y Latinoamérica, donde se transmitió durante décadas el programa creado por Roberto Gómez Bolaños.

La fama de los personajes de la vecindad es tan grande, que la app del momento, AI Painting, ya nos mostró cómo sería si algún estudio de animación japonesa se ofreciera a realizar un anime de El chavo del ocho.

El Chavo del ocho dibujado por AI Painting

Como puedes ver arriba, el resultado favoreció totalmente a personajes como El Chavo, El Señor Jirafales, Jaimito el cartero, Don Ramón y la Bruja del 71. La Verdad Noticias incluso se atreve a decirte, que muchas de estas estrellas lucen similares al estilo de Your Name (Kimi no Na wa), una película de anime dirigida por Makoto Shinkai.

¿Cuántos son los capítulos del Chavo del 8?

El Chavo del ocho tuvo un total de 280 episodios divididos en 7 temporadas. Aunque otros dicen que fueron más capítulos, el número no parece superar los 290, donde muchos de estos abordaron temas sociales, políticos y económicos, pero siempre en tono de comedia.

Por otra parte, antes informamos sobre los personajes de Neon Genesis Evangelion dibujados por una inteligencia artificial. ¿Qué otra serie, película o franquicia te gustaría ver con un estilo de la vida real? ¿Qué piensas de los personajes de El chavo del ocho con un look de animación japonesa?

