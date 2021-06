¿Cómo se llama el hijo de Diane y King de Nanatsu no Taizai?

El anime de Nanatsu no Taizai ha llegado formalmente a su final y los fanáticos están recibiendo las consecuencias del episodio 24 en la temporada 5 Dragon’s Judgement (Fundo no Shinpan). El último episodio presentó al hijo de Elizabeth y Meliodas, Trsitán.

Sin embargo, Trsitán no fue el único personaje de la nueva generación en debutar. Se confirmó que Elaine y Ban también tuvieron un hijo, el cual solo ha debutado en las páginas del manga spin-off.

La Reina Gigante y el Rey Hada no se quedaron atrás, ya que también mencionaron tener un primogénito. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo lo que se sabe sobre el hijo de Diane y King en la serie de Nakaba Suzuki, Nanatsu no Taizai.

¿Cómo se llama el hijo de Diane y King?

Diane y King se casarán en la película Cursed By Light

No hay información sobre cómo se llama el hijo de Diane. Tampoco sabemos cómo se ve y qué edad tiene. Sin embargo, su existencia fue confirmada al final de The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement episodio 24, cuando Diane simplemente le comenta a King que el hijo de Meliodas es súper lindo y él le responde que no es tan lindo como su hijo.

Ahora, los fanáticos se quedan para imaginar cómo se ve este niño sin nombre y a qué padre se parece más. Existe una buena posibilidad, de que el hijo de King se una a las aventuras de Trsitán y ambos se encuentren con el hijo de Ban.

¡Advertencia! Lo siguiente contiene spoilers del manga The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse, la secuela oficial de Nakaba Suzuki que está actualmente en publicación. Hablaremos más detalles de Los Cuatro Jinetes del Apocalípsis.

¿Cómo se llama la secuela de Nanatsu no Taizai?

La secuela de Nanatsu no Taizai es la película The Seven Deadly Sins: Cursed by Light y su estreno será en julio de 2021 (Japón). Después de la película, los fanáticos pueden dirigirse a la plataforma Crunchyroll para leer el manga Four Knights of the Apocalypse.

En Four Knights of the Apocalypse, tenemos a un joven llamado Percival como protagonista. Al principio, muchos pensaron que era el hijo de Diane y King, pero el sitio oficial reveló que en realidad es hijo de Ironside (antagonista) y nieto de Varghese.

¿El hijo de Diane y King será el último?

Percival también es uno de los Cuatro Caballeros del Apocalipsis y posee el título de Death (Muerte). El manga compartió un "panel con la silueta de los cuatro caballeros", algo que recordó a los Siete Pecados Capitales al inicio de la serie original.

El hijo de Ban y Elaine se llama Lancelot. El joven se parece mucho al Fox Sin y su físico podría mostrarlo como el caballero de la Guerra. Entonces, viendo a Trsitán como el único de cabello largo, su título sería el caballero de la Plaga.

¿Quién es el último de la imagen? El físico de este caballero recordó a Escanor, el Pecado del Orgullo en Seven Deadly Sins. Este personaje lleva la Hacha Divina Ritha de Escanor y sería el caballero de la Hambruna. ¿Crees que sea el hijo de Diane y King? Solo el tiempo lo dirá.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!