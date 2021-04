¿Cómo la película de Kimetsu no Yaiba se conecta con la temporada 2?

Desde el momento en que se anunció, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train se convirtió en una película de anime realmente interesante y anticipada porque, en lugar de contar una historia original y no canónica desconectada de la serie principal, Mugen Train estaba destinada a retomar justo donde terminó el final de la temporada 1.

De hecho, la película de Kimetsu no Yaiba es considerada una temporada 1.5, por así decirlo. El largometraje de Ufotable finalmente llegó a cines de Occidente y es hora de esperar el próximo capítulo de la historia. Aunque Mugen Train fue una historia mayoritariamente autónoma, todavía planteó muchas semillas para la temporada 2 ya anunciada.

En La Verdad Noticias estamos aquí para recapitular todo lo que quedó sin respuesta en la película que esperamos se explore en la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. ¡Advertencia! Lo siguiente en este artículo hablará de spoilers importantes.

¿Qué aprenderá Tanjiro de la Respiración de Fuego?

(Foto: Ufotable) Rengoku y Senjuro en Kimetsu no Yaiba: Mugen Train

Una de las mayores revelaciones de la primera temporada del programa se produjo durante el alucinante episodio 19, donde Tanjiro Kamado tuvo un flashback de un recuerdo de su frágil padre enseñándole sobre una técnica de respiración especial que le permitió salir a la nieve en Año Nuevo y actuar: la llamada Danza Ceremonial al Dios del Fuego.

Debido a que ese era el único recuerdo que tenía del baile, realmente no sabe mucho y cada vez que intentó preguntarle a otros Demon Slayers sobre ello, estos demostraron no tener ni idea de lo que estaba hablando.

Está claro que la técnica está relacionada con el fuego, dadas las imágenes de fuego que aparecen cuando Tanjiro la usa, pero ni siquiera el Flame Hashira (o Pilar), Kyōjuro Rengoku, reconoció el nombre de la danza.

Cuando Rengoku se encontró con su desgarradora desaparición a manos del demonio Akaza, le dice a Tanjiro con sus últimas palabras que vaya a la residencia de su familia. En el interior, dice que hay un libro con notas dejadas de Flame Hashiras anteriores, y pueden contener algunos registros sobre la danza Hinokami Kagura que practicaba el padre de Tanjiro.

Sería una gran sorpresa si no vemos a Tanjiro ir a la residencia Rengoku en la temporada 2, pero una vez que la visite, debería tener una reunión emocional con el ex hermano de Flame Hashira, Senjuro, y su padre, ya que se ponen tristes por las noticias del fallecimiento de Kyōjuro.

¿Veremos más de los Doce Kizuki?

(Foto: Ufotable) Enmu en Kimetsu no Yaiba: Mugen Train

Aunque Tanjiro se ha enfrentado a oponentes formidables antes, Mugen Train presentó un nivel completamente nuevo de villanos: los Doce Kizuki's Upper Ranks. A diferencia de los rangos inferiores, que vimos en la primera temporada de anime, los rangos superiores son seis demonios increíblemente poderosos que responden directamente a Muzan Kibutsuji.

(Foto: Ufotable) Tanjiro vs Enmu en Kimetsu no Yaiba: Mugen Train

Mientras que los Hashira persiguen y matan a los rangos inferiores constantemente, nadie ha matado a un demonio de rango superior en más de un siglo, ya que pueden matar fácilmente incluso al Hashira más fuerte.

En Mugen Train, nos encontramos con el demonio de rango superior 3 llamado Akaza. Un villano absolutamente formidable e intimidante que logró matar a Rengoku y escapar con vida; aunque el protagonista de Kimetsu no Yaiba lo apuñaló desde la distancia.

Es probable que Akaza, y mucho menos Muzan, no estén felices de que estuvieron a punto de ser derrotados y de que Tanjiro estuvo a punto de dar el golpe mortal. La temporada pasada vimos a Muzan ordenar a los demonios de rango inferior que cazaran y mataran al protagonista de Kimetsu no Yaiba, por lo que esperamos que aumente las apuestas enviando demonios más poderosos tras él ahora.

¿Tanjiro se convertirá en el próximo Flame Hashira?

(Foto: Ufotable) Tanjiro Kamado en Kimetsu no Yaiba: Mugen Train

Aunque no sabemos mucho sobre los Hashira, sí sabemos que son nueve asesinos de demonios increíblemente poderosos, y cada uno de los Pilares desarrolló su propia y poderosa técnica de respiración.

Ahora que Rengoku se ha ido, alguien tiene que tomar su lugar como Flame Hashira, ya que le dice a Tanjiro al principio de la película que siempre ha habido un Water y una Flame Hashira, independientemente de la época.

Por supuesto, nos encantaría ver a nuestro entusiasta de los cabezazos, Tanjiro, conseguir el trabajo, pero todavía no está exactamente al nivel de otros Hashira y realmente no ha matado a muchos demonios.

Derrotó a un miembro de los Doce Kizuki, Enmu, pero lo hizo con la ayuda de Inosuke, por lo que no está claro si eso cuenta. Si viajan noticias de que Tanjiro derrotó a un miembro de los 12, entonces esperamos que obtenga un entrenamiento mejor y más exigente para intentar llenar el lugar de Hashira dejado por Rengoku en Demon Slayer.

¿Qué sabemos sobre Kimetsu no Yaiba temporada 2?

Aunque el avance del anuncio de la temporada 2 no tenía detalles de la trama, posiblemente para evitar estropear la película, sabemos algunas cosas. Para empezar, el subtítulo oficial de la nueva temporada es "Entertainment District Arc" y traerá de vuelta al elenco y al equipo de la primera temporada.

El cartel presentó a uno de los nueve Hashira, más específicamente a Tengen, el Sound Hashira. De hecho, lo conocimos en el episodio 22. Estaba muy entusiasmado con la idea de ejecutar a Tanjiro por estar cerca de Nezuko, eso es un gran no-no en el Cuerpo de Demon Slayer.

Tengen tiene que ver con la grandeza, ya que intercala la palabra "grandioso" en cada oración. En el siguiente arco, Tanjiro, Inosuke y Zenitsu tienen la tarea de ayudar a Tengen en una misión para encontrar varias esposas que desaparecen en el distrito de entretenimiento titular de Yoshiwara en Kimetsu no Yaiba.

Este arco sirve como una especie de punto intermedio para la historia de Kimetsu no Yaiba. ¿Tanjiro desbloqueará nuevas habilidades o incluso se unirá al Hashira? ¿Muzan hará acto de presencia? ¿Nos harán llorar de nuevo? Tendremos que esperar a la temporada 2 en algún momento de 2021 para descubrirlo.

