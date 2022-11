¿Cómo evitará la serie de One Piece de Netflix que Sanji sea un baboso?

Según Espinof, el anime semanal de One Piece sigue aumentando en popularidad todos los días, mientras que su adaptación a serie live action de Netflix todavía continúa su producción y sin fecha de estreno confirmada.

Aunque el creador Eiichiro Oda está involucrado en la serie de acción en vivo, sus responsables también prometieron algunos cambios y diferencias con el anime. Parece que los cambios no son solo de estética, sino que afectarán un poquito a los personajes.

Cambios de Sanji en One Piece de Netflix

Imagen: Toei Animation / Sanji

Uno de los cambios más signigicativos que veremos en el live action es el comportamiento de Sanji con las mujeres. Según explicó el productor Matt Owens, la versión de Netflix “no va a ser un calco de la serie original”.

Todavía no tenemos detalles, pero por lo visto Sanji ya no va a ser el “simp” de los Piratas de Sombrero de Paja, sino que será un poco más parecido a un “mujeriego ligón”, explicó el producto Matt Owens.

Agregó: “A nuestro Sanji le gusta mucho coquetear. Le encantan las mujeres y flirtear, pero... Bueno, de entrada sus ojos no se vuelven corazones. No hacemos eso… Pero no es tan simp, es más un ligón que un simp. No puedes perder esa parte de él, pero va a ser más moderada".

Se trata de un cambio para dejar atrás la faceta de “baboso” de Sanji. Esto no significa que el cocinero de los Mugiwara deje de intentar ligar a todas las mujeres que se crucen en su camino (para luego ser rechazado por ellas).

Resulta que el Sanji de Netflix ligará a las chicas sin entrar en “actitudes demasiado asquerosas que pueden llegar a ser cargantes”. La Verdad Noticias te comparte que tendremos que esperar hasta el estreno para conocer los resultados finales.

Tampoco hemos visto a los actores del live action One Piece de Netflix caracterizados, pero Taz Skylar ya ha estado entrenando para realizar las legendarias patadas del cocinero de los Piratas Sombrero de Paja.

¿Por qué quitaron One Piece de Netflix?

Parece que quitaron la animación japonesa de Luffy por los derechos de este anime en Netflix España. Todavía puedes ver el programa en algunos países o ponerte al día con la serie completa de Eiichiro Oda desde la playaforma Crunchyroll.

