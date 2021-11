¿Cómo es Kakashi sin máscara?

El famoso anime de Naruto se ha convertido en un clásico obligado del género shonen. Al igual de One Piece, Bleach y Fairy Tail, la serie creada por Masashi Kishimoto nos dejó con gran cantidad de personajes icónicos y memorables.

Uno de los más populares es Kakashi Hatake, el famoso líder del Equipo 7 que más tarde estaría conformado por Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno. Sin embargo, existe una versión del Ninja que Copia sin máscara que causó emoción entre los fanáticos.

Kakashi es uno de los personajes de Naruto que salen en Boruto, la secuela oficial de la serie. En este punto, los lectores y seguidores del anime ya han conocido la versión del ninja sin máscara. A continuación, La Verdad Noticias te comparte los detalles sobre el capítulo y su historia como el Sexto Hokage de Konoha.

¿En qué capítulo sale Kakashi sin máscara?

Kakashi disfrazado en el capítulo 469 de Naruto Shippuden

Puedes ver a Kakashi sin máscara en el capítulo 469 de Naruto Shippuden, titulado “Una misión especial”, donde los genin intentaron volver a quitarle su máscara a Kakashi. Sin embargo, en esta ocasión también fracasaron, ya que el mismo Kakashi reveló su rostro frente a un espejo. ¡Incluso tiene un lunar bajo sus labios!

Versión oficial de Kakashi Hatake sin máscara

¿Cuántos años fue Hokage Kakashi?

Kakashi fue Hokage durante 12 años y se convirtió en el Sexto Hokage de Konoha a sus 31 años de edad, después de la Cuarta Gran Guerra Ninja. Los fanáticos luego vieron que Naruto se casó con Hinata Hyuga 2 años después. Pasa una década cuando Naruto Uzumaki se convierte en Hokage, a juzgar por la edad de Boruto Uzumaki en ese momento.

Sexto Hokage significa "Sexta Sombra del Fuego" y fue el sucesor de Lady Tsunade "Quinto Hokage". Como mostró el Twitter oficial del anime Boruto: Naruto Next Generations, puedes ver a Kakashi como un ninja jubilado. No hemos vuelto a ver a Kakashi sin máscara, pero sí como un fiel compañero de su rival / amigo, Might Guy.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!