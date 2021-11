¿Cómo conseguir a Naruto en Fortnite?

En 2005, el mundo conoció a un niño ninja llamado Naruto Uzumaki. 16 años después, una nueva generación de jugadores de Fortnite está siendo presentada (o quizás reintroducida) al ninja como una nueva máscara disponible para su compra.

Afortunadamente, no pertenece a ese otro equipo de Uzumaki, y una generación de weebs del anime se salvó de algún trauma. El protagonista shonen nos presentó una tierra llena de guerreros ninja y un pequeño niño con un demonio zorro atrapado dentro de él.

La serie shonen creada por Masashi Kishimoto se convirtió rápidamente en una de las series de manga y anime más vendidas en la tierra, generando numerosas películas, spin-offs y merchandising.

¿Cuándo se lanza Naruto en Fortnite?

Foto: Shueisha - Masashi Kishimoto

Según HYPEX, el anime de Kishimoto llegará a Fortnite el 16 de noviembre. Tampoco es solo el skin del ninja. Habrá cosméticos adicionales disponibles al mismo tiempo, junto con un nuevo centro de modo creativo basado en la aldea Hidden Leaf (Konoha), uno de los lugares principales de la serie.

¿Conseguiremos un Monte Rushmore de ex Hokages? El tiempo dirá. En octubre, el Twitter oficial de HYPEX también detalló un nuevo tipo de arma basada en el protagonista Uzumaki y la historia clásica de los ninjas, llamada kunai.

¿Cuánto cuesta el skin del anime en Fortnite?

Actualmente se desconoce cuántos V-bucks costará el aspecto de Naruto, y es probable que no lo sepamos hasta que Epic haga algún tipo de anuncio oficial. Incluso entonces, Epic tiende a evitar enumerar los precios de los V-bucks en cualquier otro lugar que no sea la tienda de artículos de Fortnite.

Muchos fanáticos predicen que el skin de Uzumaki costará entre 1200 y 2200 V-bucks, dependiendo de si Epic lo vende solo o incluido en un paquete. También es posible que se agreguen personajes adicionales de anime o manga a Fortnite en el futuro.

Citando una fuente confiable, el minero de datos TweaBR ha dicho que Epic ha comenzado a colaborar con Shueisha, una de las editoriales de manga más grandes de Japón, para traer "algunas colaboraciones de anime" a Fortnite.

El kunai estaría disponible en Fortnite

VIZ Media actualmente posee los derechos de Naruto junto con otras franquicias como One Piece, My Hero Academia, Dragon Ball Z y Demon Slayer. Mientras tanto, consulta nuestras guías de Fortnite y noticias sobre otros skin. La Verdad Noticias informó anteriormente que el skin de Jinx de “League of Legends” llega a Fortnite.

