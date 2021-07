Comic-Con 2021 presenta figuras exclusivas de Dragon Ball

Bandai Tamashii Nations ha revelado una ola de figuras exclusivas de Dragon Ball SH Figuarts que se lanzarán como parte de un evento alineado con San Diego Comic-Con 2021. Estas figuras incluyen figuras lanzadas anteriormente de SSG Goku, Beerus, Nappa y Whis con especial repintados exclusivos del evento.

Un juego de soporte exclusivo de la franquicia shonen también está en la mezcla. Puedes echar un vistazo más de cerca a las figuras en el video de abajo. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles de las figuras inspiradas en la franquicia de Akira Toriyama.

¿Dónde pedir las figuras de Dragon Ball SH Figuarts?

Los pedidos anticipados para las cuatro figuras comenzarán en Premium Bandai hoy, 22 de julio a las 9 p.m. ET y cerrarán a las 11:59 p.m. ET. Una segunda ronda comenzará el 23 de julio a las 10 a. M. PT / 1 p. M. ET.

Presumiblemente, las figuras pedidas durante la primera ventana estarán disponibles, mientras que la segunda ronda solo se reservará. Los enlaces directos a cada una de las exclusivas de DB SH Figuarts se pueden encontrar en la página oficial de Bandai Premium.

SHFiguarts SUPER SAIYAN GOD SON GOKU -Event Exclusive Color Edition - $ 50

SHFiguarts NAPPA -Event Exclusive Color Edition - $ 70

SHFiguarts WHIS -Event Exclusive Color Edition - $ 50

SHFiguarts BEERUS -Event Exclusive Color Edition - $ 50

Tamashii Stage DB Series -Event Exclusive Edition 2021- (juego de 6 piezas) - $ 42

SHFiguarts ANDROID 17-UNIVERSE SURVIVAL SAGA - $ 62 (Disponible ahora)

SHFiguarts ANDROID 18-UNIVERSE SURVIVAL SAGA - $ 62 (Disponible ahora)

¿Cuándo es la Comic-Con San Diego 2021?

Foto: Comic-Con de San Diego

La Comic-Con de este año se realizará a partir del viernes 23 de julio de 2021 y finalizará el domingo 25 de julio. El evento será completamente virtual debido a la contingencia de COVID-19. Los fanáticos también pueden esperar un Comic-Con Special Edition que se realizará del 26 al 28 de noviembre de 2021.

¿Qué piensas de las figuras de Bandai? Te recordamos que puedes ver el anime Dragon Ball Super en el sitio de Crunchyroll. La franquicia shonen continúa en sus páginas de manga y también estará presente en la Comic-Con 2021.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!